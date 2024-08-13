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巴黎奧運｜成軍17年殘障B-Boy舞團霹靂舞賽事表演　觀眾：ILL-Abilities靈活到與常人無異 (20:41)

巴黎奧運日前正式閉幕，但會場中創造的歷史時刻仍值得觀眾細味。在上周五（9日）女子霹靂舞準決賽的中場休息時段，殘障霹靂舞團ILL-Abilities 4名舞者登場表演，部分四肢不健全仍自如地舞動，表演後大批觀眾站立拍掌，為ILL-Abilities歡呼喝采表演片段。據英國雜誌The Social Eyes報道，ILL-Abilities將於巴黎殘奧8月28日的開幕禮中擔任表演嘉賓。

參演的舞者Luca Patuelli、Jean Sok、Samuel Henrique以及Redouan Ait Chitt縱然有不同程度的殘障，仍連翻表演後空翻、排腿（footwork）、大地板（Power move）等動作，Patuelli更以一對拐杖撐起全身、身體凌空向前跳動。表演結束一刻，觀眾紛紛站立致敬。有現場觀眾在社交平台Threads形容舞者「太強了」、「靈活到與常人無異」，網民均留言回應稱衷心佩服，被成員的精神態度和意志力感動。

ILL-Abilities在2007年正式成立，只因一個想法：舞者Luca Patuelli希望能集結各地優秀且擁有不同能力的舞者。4名創始成員亦希望藉表演向世界展示「任何事都有可能發生」。而舞團名稱「ILL」並非意指患病或身體不適，反代表難以置信（incredible）、精彩（amazing）、複雜精細（intricate）和才華（talent），並專注在成員的能力，而非受殘障所限。舞團目前有8名成員，分別來自加拿大、智利、韓國等7個國家。

ILL-Abilities 2023年跳舞片段

ILL-Abilities網站：https://www.illabilities.com/

資料來源：ILL-Abilities Instagram、The Social Eyes、ILL-Abilities網站

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