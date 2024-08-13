遊日遇地震如何保護自己？一文睇地震前及發生時自保方法【附遊日實用連結】 (18:38)

日本宮崎縣對開海域日前發生7.1級地震，日本氣象廳本月8日發布「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，九州、關西及關東地區都有可能受影響。倘在日本旅遊時遇上地震，旅客應如何應對？本文整理日本官方網站的防災資訊。
⚫地震前準備
1. 檢查酒店或民宿會否有容易震倒的家具或物品
2. 檢查酒店或民宿玻璃櫃裏的東西會否打破且飛濺
3. 預先了解逃生路線
4. 下載應急手機應用程式，實時收到最新地震或相關資訊【即睇相關實用網站、App及求助資訊】
⚫地震發生時
．身處酒店或民宿
1. 保護頭部，躲在堅固的桌子下，遠離掉落物，不要慌張地逃到外面
2. 關閉正在使用的電器，關掉煤氣閥門
3. 即使搖晃停止也不要立即出門，應冷靜判斷環境安全
．身處升降機內
1. 若身處裝有地震感應器的升降機時，即使停電，升降機也會自動停在最近的樓層，屆時立即離開升降機
2. 若身處未有裝地震感應器的升降機時，在感到搖晃時，要立即按所有樓層停止鍵，升降機停下後立即離開
．身處街道
1. 不要原地不動，注意瓦片、招牌、玻璃可能會跌下，宜用隨身袋等保護頭部，並尋找空地或公園避難
2. 遠離圍牆和自動販賣機，以防倒下砸傷
3. 注意有可能傾倒的電線桿和電線
．正在駕駛時
1. 握緊軚盤並逐漸減慢速度，將車停在道路左側，關掉引擎
2. 需要避難時不要拔下車匙，亦不要將車門鎖上，帶同車牌等重要物品離開車廂
．乘搭鐵路時
1. 應雙手緊握吊環或扶手
2. 即使中途停車也不要隨意跳到車外，或從車窗跳出車廂