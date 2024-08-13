遊日遇地震如何保護自己？一文睇地震前及發生時自保方法【附遊日實用連結】 (18:38)

⚫地震前準備

1. 檢查酒店或民宿會否有容易震倒的家具或物品

2. 檢查酒店或民宿玻璃櫃裏的東西會否打破且飛濺

3. 預先了解逃生路線

4. 下載應急手機應用程式，實時收到最新地震或相關資訊【即睇相關實用網站、App及求助資訊】

⚫地震發生時

．身處酒店或民宿

1. 保護頭部，躲在堅固的桌子下，遠離掉落物，不要慌張地逃到外面

2. 關閉正在使用的電器，關掉煤氣閥門

3. 即使搖晃停止也不要立即出門，應冷靜判斷環境安全

．身處升降機內

1. 若身處裝有地震感應器的升降機時，即使停電，升降機也會自動停在最近的樓層，屆時立即離開升降機

2. 若身處未有裝地震感應器的升降機時，在感到搖晃時，要立即按所有樓層停止鍵，升降機停下後立即離開

．身處街道

1. 不要原地不動，注意瓦片、招牌、玻璃可能會跌下，宜用隨身袋等保護頭部，並尋找空地或公園避難

2. 遠離圍牆和自動販賣機，以防倒下砸傷

3. 注意有可能傾倒的電線桿和電線

．正在駕駛時

1. 握緊軚盤並逐漸減慢速度，將車停在道路左側，關掉引擎

2. 需要避難時不要拔下車匙，亦不要將車門鎖上，帶同車牌等重要物品離開車廂

．乘搭鐵路時

1. 應雙手緊握吊環或扶手

2. 即使中途停車也不要隨意跳到車外，或從車窗跳出車廂

3. 跟從車務員指令，冷靜行動

資料來源：東京消防廳、大阪市危機管理室、愛知縣政府官方網站