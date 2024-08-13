Banksy倫敦動物園揭新塗鴉　9天「動物系列」劃句點　盼為大眾打氣【多圖】 (19:17)

Banksy自上周一（5日）公布「山羊」作品後【相關報道】，過去一周持續每日發布動物主題塗鴉，依次為山羊、大象、猴子、狼、塘鵝、貓、食人魚和犀牛。Banksy希望在新聞頭條充斥負面報道的時期為大眾打氣，透過作品帶來意想不到的樂趣，彰顯人們的創意，而不是破壞和消極的一面。

惟Banksy部分作品懷疑被偷走及破壞。位於倫敦南部佩克漢（Peckham）建築物頂的「狼」，上周四（8日）曝光數小時已消失，Banksy發言人稱此事與他們無關，作品懷疑遭偷走，下落不明。位於倫敦西北部Cricklewood木製廣告板的「貓」，上周六（10日）現身後被承辦商以安全為由拆除廣告牌，會保管作品待有人拿走。而周日（11日）曝光、位於倫敦市中心一個被畫上「食人魚」的玻璃警崗亭，被當局移走，當局稱作品暫時被移到市政廳以作保護及開放公眾觀賞。至於最新的犀牛作品則被破壞。

英國近期爆發極右騷亂，因上月29日紹斯波特斬人案引發持續一周的反移民和反穆斯林示威，令社會陷陰霾。【相關報道】（衛報/觀察家報/BBC/鏡報）