Banksy倫敦動物園揭新塗鴉　9天「動物系列」劃句點　盼為大眾打氣【多圖】 (19:17)

英國著名塗鴉大師Banksy周二（13日）在Instagram發布位於倫敦動物園的最新作品，為其連續9天發布「動物系列」閉幕，可見一隻猩猩揭起鐵閘，海獅和雀鳥從閘內出來，閘內有一對對眼睛從裏面觀看。英國廣播公司（BBC）報道，Banksy的團隊表示此作是動物系列塗鴉的最後一幅，為這9天深受關注的系列作劃下句點。倫敦動物園發言人稱讚塗鴉「精彩」，將會保存下來。由於這系列創作皆位於倫敦，此前早被人稱為是「倫敦動物園」，與第九幅作品位置相呼應。
Banksy自上周一（5日）公布「山羊」作品後【相關報道】，過去一周持續每日發布動物主題塗鴉，依次為山羊、大象、猴子、狼、塘鵝、貓、食人魚和犀牛。Banksy希望在新聞頭條充斥負面報道的時期為大眾打氣，透過作品帶來意想不到的樂趣，彰顯人們的創意，而不是破壞和消極的一面。
惟Banksy部分作品懷疑被偷走及破壞。位於倫敦南部佩克漢（Peckham）建築物頂的「狼」，上周四（8日）曝光數小時已消失，Banksy發言人稱此事與他們無關，作品懷疑遭偷走，下落不明。位於倫敦西北部Cricklewood木製廣告板的「貓」，上周六（10日）現身後被承辦商以安全為由拆除廣告牌，會保管作品待有人拿走。而周日（11日）曝光、位於倫敦市中心一個被畫上「食人魚」的玻璃警崗亭，被當局移走，當局稱作品暫時被移到市政廳以作保護及開放公眾觀賞。至於最新的犀牛作品則被破壞。
英國近期爆發極右騷亂，因上月29日紹斯波特斬人案引發持續一周的反移民和反穆斯林示威，令社會陷陰霾。【相關報道】（衛報/觀察家報/BBC/鏡報）