明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Banksy倫敦動物園揭新塗鴉　9天「動物系列」劃句點　盼為大眾打氣【多圖】 (19:17)

英國著名塗鴉大師Banksy周二（13日）在Instagram發布位於倫敦動物園的最新作品，為其連續9天發布「動物系列」閉幕，可見一隻猩猩揭起鐵閘，海獅和雀鳥從閘內出來，閘內有一對對眼睛從裏面觀看。英國廣播公司（BBC）報道，Banksy的團隊表示此作是動物系列塗鴉的最後一幅，為這9天深受關注的系列作劃下句點。倫敦動物園發言人稱讚塗鴉「精彩」，將會保存下來。由於這系列創作皆位於倫敦，此前早被人稱為是「倫敦動物園」，與第九幅作品位置相呼應。

Banksy自上周一（5日）公布「山羊」作品後【相關報道，過去一周持續每日發布動物主題塗鴉，依次為山羊、大象、猴子、狼、塘鵝、貓、食人魚和犀牛。Banksy希望在新聞頭條充斥負面報道的時期為大眾打氣，透過作品帶來意想不到的樂趣，彰顯人們的創意，而不是破壞和消極的一面。

惟Banksy部分作品懷疑被偷走及破壞。位於倫敦南部佩克漢（Peckham）建築物頂的「狼」，上周四（8日）曝光數小時已消失，Banksy發言人稱此事與他們無關，作品懷疑遭偷走，下落不明。位於倫敦西北部Cricklewood木製廣告板的「貓」，上周六（10日）現身後被承辦商以安全為由拆除廣告牌，會保管作品待有人拿走。而周日（11日）曝光、位於倫敦市中心一個被畫上「食人魚」的玻璃警崗亭，被當局移走，當局稱作品暫時被移到市政廳以作保護及開放公眾觀賞。至於最新的犀牛作品則被破壞。

英國近期爆發極右騷亂，因上月29日紹斯波特斬人案引發持續一周的反移民和反穆斯林示威，令社會陷陰霾。【相關報道（衛報/觀察家報/BBC/鏡報）

相關字詞﹕Banksy塗鴉 英國 倫敦 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞