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2028洛杉磯奧運　奪旗式美式足球壁球首登場　一文睇起源、比賽方式 (15:13)

巴黎奧運香港時間周一（12日）凌晨正式閉幕，觀眾意猶未盡之際，洛杉磯2028年奧運官方網頁已列出下屆項目，其中奪旗式美式足球（Flag football）及壁球首度入奧，備受矚目。本文綜合洛杉磯奧運官網及奧運官網資訊，向讀者簡介這兩項運動。項目一覽

奪旗式美式足球【詳細介紹

【起源】在第二次世界大戰期間開始出現，是當時美軍的一種娛樂方式。美國馬里蘭州的軍事設施Fort Meade據稱是首個進行奪旗式美式足球比賽的場所。

【比賽方式】由兩隊各5名球員對陣。在兩局合共40分鐘的比賽中，所有球員在腰間繫上3條旗幟，負責進攻的隊伍將球帶進位於球場兩端的達陣區得6分。若負責防守的隊伍拔除持球球員身上的其中一條旗幟、持球者跑出界外或傳球向前時球掉落地，則需停止進攻，攻守交換。負責防守的隊伍亦可攔截進攻隊傳球或搶走掉落地面的球，以即時取得進攻權。最終得較高分隊伍勝出。

壁球【詳細介紹

【起源】壁球源於18世紀在倫敦監獄中，囚犯用球拍將球打向牆或牆角，後來運動傳入校園。隨着19世紀中期，橡膠硫化技術出現，英國Harrow男子寄宿學校改為使用較大、空心的橡膠球，壁球球速因而變慢。校內後來透過投票，正式把運動命名為「壁球」，而畢業生亦進一步向外界推廣這項運動。

【比賽方式】兩名球員在4面牆圍成的球場中對陣，發球球員將球擊向前牆（即選手正面面對的牆壁），球將反彈到地面，若對手在球彈地一次後，未能把球接起並擊向任何一面牆壁；將球打到側牆或玻璃牆後、反彈至地面前未能反彈至前牆有效區；或球打出界外，發球球員可得1分並獲下一球的發球權。每局先取11分者勝出，比賽則採5局3勝制。

洛杉磯奧運會徽多達32款　盼不同聲音共同描繪奧運故事

洛杉磯奧運會徽由「L」、「A」、「28」及奧運五環組成，「L」、「28」為黑色粗體，而「A」則有32款，設計者包括著名歌手Billie Eilish、曾奪奧運7金跑手菲歷絲等運動員及創作者。會徽動態呈現、不斷變換的「A」字代表個人故事，主辦方希望洛杉磯奧運的故事能由不同聲音共同描繪，因沒有任何一個標誌可完整表達洛杉磯和奧運的意味。

資料來源：LA 2028官方網站、奧運官方網站

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