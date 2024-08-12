日本發地震通報後投保可受保？旅途中遇天災如何索償？一文睇各保險公司一般旅遊保受保範圍 (20:07)

⚫發布地震預警後投保是否受保？

綜合各間保險公司資訊，倘旅客在預警發布後投保，即使想在出發前取消行程、提早結束行程，或行程延誤，絕大部分情況都未必能受保，其中有保險公司列明一般不受保情況：

．保誠：任何情況（包括外遊警示的發出）在申請投保時，或在投保全年保障而確定行程前經已存在或已知其存在或已就預期會出現作出公布

．富衛保險：前往任何為人知悉屬高風險的國家，或在保障生效日期前，傳媒或政府機關已充分發出反對旅遊的警告

．安聯旅遊保險：對政府規例的任何違反或有關公共運輸工具僱員任何計劃罷工、暴亂或內亂、自然災害、惡劣天氣發出警告後，受保人未有採取合理防範措施避免本保險項下索償

部分保險公司列明以下情況才能受保：

．蘇黎世：於原定旅程出發前一星期內，預定前往之海外行程目的地突然發生不可預見的罷工、騷亂、暴亂、「傳染病」、「恐怖活動」、惡劣天氣或天災，方會保障取消旅程及旅程阻礙等事情

．藍十字：於旅程預定出發日期前7天內，已計劃前往的旅程目的地發生天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、恐怖主義活動、暴動或內亂，致使受保人不能展開旅程

⚫在預警發布前投保，出發前或旅遊期間遇上天災後應如何索償？

倘天災導致航班延誤及取消，普遍保險公司都要求投保人提交由航空公司列明延誤的時間及原因的確認書，以及預定行程路線和機票等。每間保險公司的索償及賠償程序各異，索償期限由30天至6個月不等，詳情可在投保時向專業人士查詢。

資料來源：保誠、AXA安盛、富衛保險、安聯旅遊保險、藍十字、蘇黎世

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