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遊日實用App及網站一覽　地震、海嘯資訊　查閱交通消息【附實用連結】 (17:04)

日本宮崎縣近海上周四（8日）發生7.1級地震後4天，氣象廳維持「南海海槽地震臨時信息：巨大地震注意」通報，提醒或再發生強烈地震和海嘯。雖然氣象廳稱，截至目前尚未觀測到地殼變動和地震活動出現特殊變化。不過自8日的地震以來，日向灘和大隅半島東部海域接連發生地震，昨日（11日）早上的地震震央位於日向灘，在宮崎市觀測到了震度3的晃動。另外伴隨紀伊半島發生的被稱為「深部低頻地震」的小規模地震活動，附近的應變儀也出現了變化，但這種現象之前也曾多次觀測到。

正值暑假，市民可能到日本旅遊，出行前或在旅程中須留意最新地震或相關資訊，日本觀光局的「Safety tips」網頁綜合各類應急資訊，如天災應變指引、災害應急會話等。另外最近日本部分地方受強烈熱帶風暴瑪麗亞吹襲帶來暴雨，導致一些地方水浸，陸空交通都受影響。本文亦整理其他遊日實用網站、App及求助資訊，天氣及交通消息等供讀者參考。

1. 地震、海嘯信息

日本氣象廳地震資訊

日本氣象廳中文版網站會羅列近日日本發生的地震資訊，包括檢測到地震的日期時間、震央地點及規模等，點選日期時間可查閱標示震央的地圖。

日本氣象廳海嘯警報

日本氣象廳網站可查閱海嘯警報資訊，設有地圖和建議應對措施。

2. 天氣資訊

日本氣象廳天氣預報

日本氣象廳網站可查閱日本全國地區未來一周天氣，用戶可選擇地區。

日本氣象廳氣象警報

日本氣象廳網站會用地圖顯示全國各地氣象警報，民眾可選擇地區和警報種類（大雨/洪水/暴風等）查閱，警報等級以4種顏色顯示：黑色、紫色、紅色和黃色。

3. 天災應變資訊

「Safety tips」手機App

日本觀光局開發的手機App「Safety tips」（安全小助手）能透過推送功能向遊客提供警報信息，包括地震速報、海嘯警報及其他天氣警報等，支援英文、中文等多種語言。App亦設避難流程圖、災害應急會話資訊和實用網站連結。

「NHK WORLD-JAPAN」手機App

日本放送協會的手機App「NHK WORLD-JAPAN」同樣設即時推送地震及海嘯相關資訊功能，支援英文、中文、葡文和越南文，用戶可在App查閱日本及亞洲新聞。

4. 交通消息

．日本國家旅遊局社交平台X/微博

日本國家旅遊局（JNTO）社交平台X「Japan Safe Travel」 （英文）和「安心訪日JapanSafeTravel」微博帳號（簡體中文）不時更新最新旅客資訊，包括個別鐵路部分服務暫停等消息。

各鐵路網站整合

日本國家旅遊局（JNTO）英文版網頁整合了多間鐵路和航空公司網頁，旅行可查看個別網站了解運行狀況和消息。

5. 醫療資訊

醫療機關利用網站

日本觀光廳「醫療機關利用網站」提供醫療機構資訊、搜尋方法與指引，支援英文、中文和韓文。

6. 求助電話熱線

日本旅遊局亦有24小時熱線，為遊日旅客提供生病、災害等緊急情況下的支援及一般觀光指南，提供中文、英文及韓語服務。而東京警視廳亦設24小時英語求助熱線。

日本國家旅遊局24小時熱線：050-3816-2787

警察署：110

東京警視廳24小時英語求助熱線：03-3501-0110

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