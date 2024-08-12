奧運熱點｜新世界紀錄精選一覽　動畫重溫潘展樂100自破世績 (12:31)

巴黎奧運圓滿結束，多項賽事刷新了世界紀錄，其中包括國家隊泳將潘展樂在男子100米自由泳破世績。美國隊刷新在游泳、田徑及運動攀登產生6項世界紀錄。此外，場地單車及運動攀登屢創新世績。本文精選部分新世績一覽。

【游泳】

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