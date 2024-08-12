奧運熱點｜新世界紀錄精選一覽　動畫重溫潘展樂100自破世績 (12:31)

巴黎奧運圓滿結束，多項賽事刷新了世界紀錄，其中包括國家隊泳將潘展樂在男子100米自由泳破世績。美國隊刷新在游泳、田徑及運動攀登產生6項世界紀錄。此外，場地單車及運動攀登屢創新世績。本文精選部分新世績一覽。
【游泳】
男子100米自由泳：國家隊潘展樂決賽游出46.4秒（舊紀錄：潘展樂46.8秒，2024年多哈世錦賽）【男子100米自由泳決賽動畫】
女子4X100混合泳：美國隊決賽游出3分49.63秒（舊紀錄：美國隊3分50.4秒，2019年韓國光州世錦賽）
男女混合4X100混合泳接力：美國隊決賽游出3分37.43秒（舊紀錄：英國隊3分37.58秒，2021年東京奧運）
【田徑】
男女混合4x400米接力：美國隊初賽跑出3分7.41秒（舊紀錄：美國隊3分8.8秒，2023年布達佩斯世界錦標賽）
女子400米欄：美國隊悉妮麥卡芙蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）於決賽以50.37秒衝線（舊紀錄：悉妮麥卡芙蓮50.65秒，2024年中的美國奧運代表隊選拔賽）
【場地單車】
女子團體爭先賽：英國隊初賽至決賽三破世績，決賽做出45.186秒（舊紀錄：英國隊45.338秒，巴黎奧運）
男子團體爭先賽：荷蘭隊首輪賽事至決賽兩破世績，決賽做出40.949秒（舊紀錄：荷蘭隊41.191秒，巴黎奧運）
【運動攀登】
女子速度賽：波蘭隊米路絲拉芙（Aleksandra Miroslaw）女子資格賽兩破世績，創出6.06秒新紀錄（舊紀錄：米路絲拉芙6.21秒，巴黎奧運）
男子速度賽：美國隊森屈臣（Sam Watson）資格賽至銅牌戰兩破世績，創出4.74秒新紀錄（舊紀錄：森屈臣4.75秒，巴黎奧運）
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巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH