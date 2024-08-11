巴黎奧運｜中華台北林郁婷拳擊奪金　捲性別爭議　關社交媒體力求專注　 (16:40)

奪金後，林郁婷跪地親吻擂台，並與教練曾自強一起向觀眾揮手致意。林郁婷說能為台灣拳擊奪得首金是非常榮耀的事，「我就是為了一些特別的事情而存在，相信接下來我還會繼續努力下去」。

林郁婷去年曾在國際拳擊協會（IBA）主辦的世界賽被指性別測試不符標準，遭取消參賽資格，儘管今屆奧運拳擊項目由國際奧委會自行管理，林獲許可參賽，網上就林郁婷性別的爭議還是愈演愈烈。面對爭議，林郁婷表示比賽期間她關掉社交媒體，身為頂尖運動員要保持場上的專注度，「只要知道我的對手是誰、下一場該怎麼準備就好」，比賽以外的事交由教練處理。

林郁婷母親在新北市政府大樓觀賽，女兒奪金後，林母表示感到驕傲，一路看女兒這麼辛苦，而過去的承諾及小時候的奧運夢「真的辦到了」。林母亦向支持者致謝，情緒一度激動哽咽。台灣領導人賴清德賽後透過電話向林母致賀。（中央社／民視新聞網）

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巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH