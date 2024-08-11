奧運熱點｜國家隊「00後」健兒金牌豐收　潘展樂締世績　網球鄭欽文、小輪車鄧雅文封后創歷史 (13:40)

．游泳：潘展樂（20歲）

2004年8月4日出生的潘展樂，在男子100米自由泳憑46.4秒佳績打破世界紀錄兼摘下國家隊本屆游泳首金（詳情），再在20歲生日當日出戰男子4X100混合泳接力最後一棒，後來居上獲勝（詳情），他賽後在微博表示未來要衝擊新的目標。

．網球：鄭欽文（21歲）

2002年10月出生的鄭欽文，在網球女單奪金，是國家隊歷來首名網球單打金牌得主，也是隊史網球第二金（詳情）。鄭欽文形容比賽帶來無與倫比的人生經驗，往後也不會忘記自己的拚搏精神和意志。

．小輪車：鄧雅文（18歲）

2005年出生的鄧雅文，年僅18歲初戰奧運，在小輪車（BMX）女子公園賽勇奪金牌，奪得隊史在該項目首金。鄧雅文曾表示，幼時被小輪車影片中選手「飛」起來的畫面吸引，開始接受訓練後，發現訓練時天天都要摔倒，一點也不好玩，最後咬着牙關練習，突破自己。

．射擊：盛李豪（19歲）

2004年12月出生的盛李豪，與拍檔黃雨婷為國家隊在混合團體10米氣步槍贏得金牌（詳情），再於男子10米氣步槍憑252.2環破奧運紀錄稱王。

．射擊：黃雨婷（17歲）

2006年9月出生的黃雨婷，與拍檔盛李豪在混合團體10米氣步槍奪金（詳情），其後再在女子10米氣步槍個人賽摘銀。據悉她自10歲開始接觸射擊，之前曾習武，教練評價她膽大心細、意志堅強。

．射擊：謝瑜（24歲）

謝瑜於2000年6月出生，是貴州省畢節的農村留守兒童。謝瑜在男子10米氣手槍為國家隊添金，是國家隊繼2008年北京奧運後，相隔16年再度在該項目封王（詳情）。他賽後表示，家人的愛讓他意識到自己要有些作為、改變命運。

．乒乓球：孫穎莎（23歲）

2000年11月出生的孫穎莎（下圖右），在國際乒聯女單排名世界第一，與男單「世一」王楚欽拍檔，在乒乓球混雙力壓朝鮮選手摘金（詳情）。孫穎莎在女單決賽奪得銀牌（詳情）；另與陳夢及王曼昱合作在女子團體賽奪金，實現奧運五連霸（詳情）。據悉孫穎莎5歲開始接受乒乓球訓練，2017年首次參加公開賽成人組比賽，在日本公開賽一鳴驚人拿下女單、女雙冠軍，憑硬朗打法被封「小魔王」。

．乒乓球：王楚欽（24歲）

在國際乒聯男單排名世界第一的王楚欽（下圖左），2000年5月出生，2015年入選國家隊。綽號「大頭」的王楚欽，與拍檔孫穎莎的「莎頭組合」在乒乓球混雙摘金，拿下國家隊史上首枚混雙奧運金牌。雖然王楚欽疑受球拍被踩斷影響，在男單32強賽事爆冷出局（詳情），不過最後與隊友馬龍、樊振東在男子團體賽成功衛冕金牌，成就奧運乒乓男團五連霸（詳情）。

．舉重：劉煥華（22歲）

2001年8月出生的劉煥華，在舉重男子102公斤級決賽奪冠。劉煥華早於今年4月泰國布吉舉行的世界盃已創造102公斤級挺舉和總成績世界紀錄。這名舉重新星2022年3月才入選國家隊，由於刻苦訓練，於隊內得到「拚命三郎」之稱。

．舉重：羅詩芳（23歲）

2001年4月出生的羅詩芳，在舉重女子59公斤級決賽獲得冠軍，首次參與奧運便刷新抓舉、挺舉和總成績三項奧運紀錄（詳情）。她表示，「堅持才有希望，愈是困難我就愈想挑戰」。

．跳水：昌雅妮（22歲）

2001年12月出生的昌雅妮（下圖右），與拍檔陳藝文（下圖左）在女子雙人3米跳板跳水奪得金牌；在個人賽中奪銅牌。據悉昌雅妮幼時家人為讓她強身健體送她學體操，2008年她被選入跳水學校，2014年加入國家跳水隊訓練。

．跳水：全紅嬋（17歲）

新一代「跳水女王」全紅嬋於2007年3月出生，憑「水花消失術」稱霸跳水界，今屆奧運在女子10米高台跳水的雙人及單人賽收穫兩金（詳情）；加上2021年東京奧運以14歲之齡奪得女子10米高台跳水冠軍，現為中國最年輕奧運「三金王」。

．跳水：陳芋汐（18歲）

2005年9月出生的陳芋汐，在今屆奧運女子雙人10米高台跳水與全紅嬋聯手，成功衛冕金牌，她自己亦在個人賽二度奪得銀牌（詳情）。陳芋汐形容拍檔全紅嬋是最好的隊友、最強的對手，與全紅嬋比賽是一種動力。

．跳水：練俊杰（23歲）

2000年11月出生的練俊杰（下圖右），與拍檔楊昊（下圖左）在男子雙人10米高台跳水奪得金牌。據悉練俊杰6歲接觸體操，8歲被選中加入專業跳水訓練。教練稱他性格溫和，善於配合，很快與隊友產生默契。

．跳水：龍道一（21歲）

龍道一（下圖下）於2003年3月出生，首戰奧運，與拍檔王宗源拿下男子雙人3米跳板跳水金牌。內媒報道，龍道一除了跳水，還是說唱歌手，曾在網絡發表多首Rap作品。

．跳水：王宗源（22歲）

2001年10月出生的王宗源（下圖上），與拍檔龍道一在男子雙人3米跳板跳水奪得金牌，亦在個人賽奪銀。據悉王宗源3歲起便跟父親到江裏游泳，6歲開始學跳水。王宗源於東京奧運與當時的拍檔謝思埸在男子雙人3米跳板摘金。

奧運熱點：

友誼第一比賽第二 選手賽場上展互助體育精神【多圖】

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH