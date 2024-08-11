明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

奧運熱點｜國家隊「00後」健兒金牌豐收　潘展樂締世績　網球鄭欽文、小輪車鄧雅文封后創歷史 (13:40)

巴黎奧運將於香港時間周一（12日）閉幕，截至今日（11日）上午，國家隊不少「00後」健兒已摘金，其中多人是首次奪得金牌。網球女單球手鄭欽文、小輪車（BMX）女子公園賽選手鄧雅文更創下國家隊在該項目金牌「零的突破」，反映國家隊新舊傳承，耀眼新星未來可期，下屆再戰。

．游泳：潘展樂（20歲）

2004年8月4日出生的潘展樂，在男子100米自由泳憑46.4秒佳績打破世界紀錄兼摘下國家隊本屆游泳首金（詳情），再在20歲生日當日出戰男子4X100混合泳接力最後一棒，後來居上獲勝（詳情），他賽後在微博表示未來要衝擊新的目標。

．網球：鄭欽文（21歲）

2002年10月出生的鄭欽文，在網球女單奪金，是國家隊歷來首名網球單打金牌得主，也是隊史網球第二金（詳情）。鄭欽文形容比賽帶來無與倫比的人生經驗，往後也不會忘記自己的拚搏精神和意志。

．小輪車：鄧雅文（18歲） 

2005年出生的鄧雅文，年僅18歲初戰奧運，在小輪車（BMX）女子公園賽勇奪金牌，奪得隊史在該項目首金。鄧雅文曾表示，幼時被小輪車影片中選手「飛」起來的畫面吸引，開始接受訓練後，發現訓練時天天都要摔倒，一點也不好玩，最後咬着牙關練習，突破自己。

．射擊：盛李豪（19歲）

2004年12月出生的盛李豪，與拍檔黃雨婷為國家隊在混合團體10米氣步槍贏得金牌（詳情），再於男子10米氣步槍憑252.2環破奧運紀錄稱王。

．射擊：黃雨婷（17歲）

2006年9月出生的黃雨婷，與拍檔盛李豪在混合團體10米氣步槍奪金（詳情），其後再在女子10米氣步槍個人賽摘銀。據悉她自10歲開始接觸射擊，之前曾習武，教練評價她膽大心細、意志堅強。

．射擊：謝瑜（24歲）

謝瑜於2000年6月出生，是貴州省畢節的農村留守兒童。謝瑜在男子10米氣手槍為國家隊添金，是國家隊繼2008年北京奧運後，相隔16年再度在該項目封王（詳情）。他賽後表示，家人的愛讓他意識到自己要有些作為、改變命運。

．乒乓球：孫穎莎（23歲）

2000年11月出生的孫穎莎（下圖右），在國際乒聯女單排名世界第一，與男單「世一」王楚欽拍檔，在乒乓球混雙力壓朝鮮選手摘金（詳情）。孫穎莎在女單決賽奪得銀牌（詳情）；另與陳夢及王曼昱合作在女子團體賽奪金，實現奧運五連霸（詳情）。據悉孫穎莎5歲開始接受乒乓球訓練，2017年首次參加公開賽成人組比賽，在日本公開賽一鳴驚人拿下女單、女雙冠軍，憑硬朗打法被封「小魔王」。

．乒乓球：王楚欽（24歲）

在國際乒聯男單排名世界第一的王楚欽（下圖左），2000年5月出生，2015年入選國家隊。綽號「大頭」的王楚欽，與拍檔孫穎莎的「莎頭組合」在乒乓球混雙摘金，拿下國家隊史上首枚混雙奧運金牌。雖然王楚欽疑受球拍被踩斷影響，在男單32強賽事爆冷出局（詳情），不過最後與隊友馬龍、樊振東在男子團體賽成功衛冕金牌，成就奧運乒乓男團五連霸（詳情）。

．舉重：劉煥華（22歲）

2001年8月出生的劉煥華，在舉重男子102公斤級決賽奪冠。劉煥華早於今年4月泰國布吉舉行的世界盃已創造102公斤級挺舉和總成績世界紀錄。這名舉重新星2022年3月才入選國家隊，由於刻苦訓練，於隊內得到「拚命三郎」之稱。

．舉重：羅詩芳（23歲）

2001年4月出生的羅詩芳，在舉重女子59公斤級決賽獲得冠軍，首次參與奧運便刷新抓舉、挺舉和總成績三項奧運紀錄（詳情）。她表示，「堅持才有希望，愈是困難我就愈想挑戰」。

．跳水：昌雅妮（22歲）

2001年12月出生的昌雅妮（下圖右），與拍檔陳藝文（下圖左）在女子雙人3米跳板跳水奪得金牌；在個人賽中奪銅牌。據悉昌雅妮幼時家人為讓她強身健體送她學體操，2008年她被選入跳水學校，2014年加入國家跳水隊訓練。

．跳水：全紅嬋（17歲）

新一代「跳水女王」全紅嬋於2007年3月出生，憑「水花消失術」稱霸跳水界，今屆奧運在女子10米高台跳水的雙人及單人賽收穫兩金（詳情）；加上2021年東京奧運以14歲之齡奪得女子10米高台跳水冠軍，現為中國最年輕奧運「三金王」。

．跳水：陳芋汐（18歲）

2005年9月出生的陳芋汐，在今屆奧運女子雙人10米高台跳水與全紅嬋聯手，成功衛冕金牌，她自己亦在個人賽二度奪得銀牌（詳情）。陳芋汐形容拍檔全紅嬋是最好的隊友、最強的對手，與全紅嬋比賽是一種動力。

．跳水：練俊杰（23歲）

2000年11月出生的練俊杰（下圖右），與拍檔楊昊（下圖左）在男子雙人10米高台跳水奪得金牌。據悉練俊杰6歲接觸體操，8歲被選中加入專業跳水訓練。教練稱他性格溫和，善於配合，很快與隊友產生默契。

．跳水：龍道一（21歲）

龍道一（下圖下）於2003年3月出生，首戰奧運，與拍檔王宗源拿下男子雙人3米跳板跳水金牌。內媒報道，龍道一除了跳水，還是說唱歌手，曾在網絡發表多首Rap作品。

．跳水：王宗源（22歲）

2001年10月出生的王宗源（下圖上），與拍檔龍道一在男子雙人3米跳板跳水奪得金牌，亦在個人賽奪銀。據悉王宗源3歲起便跟父親到江裏游泳，6歲開始學跳水。王宗源於東京奧運與當時的拍檔謝思埸在男子雙人3米跳板摘金。

奧運熱點：

友誼第一比賽第二　選手賽場上展互助體育精神【多圖】

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

相關字詞﹕巴黎奧運 奧運熱點 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞