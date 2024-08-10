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巴黎奧運｜8月10日焦點賽事　國乒女團決戰日本爭衛冕　韻律泳孖女衝金　B-Boys壓軸出場【附賽程連結】 (11:21)

巴黎奧運第15日，將誕生39面金牌。國家隊乒乓球女團孫穎莎、陳夢、王曼昱今晚（10日）決戰日本乒乓女團，力爭衛冕。韻律泳代表、雙胞胎王柳懿及王芊懿出戰雙人自由自選，衝擊獎牌。跳水隊迎來今屆最後一個項目，由曹緣、楊昊出戰男子10米高台跳水。巴黎奧運新增項目霹靂舞，B-Boys壓軸亮相。男子籃球金牌賽美國夢之隊力爭五連霸，將於周日（11日）凌晨3時半對戰東道主法國。

8月10日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●乒乓球［賽程表

21:00　女子團體金牌賽（國家隊：孫穎莎/陳夢/王曼昱 vs. 日本隊）

●跳水［賽程表

16:00　男子10米高台跳水準決賽（國家隊：曹緣、楊昊）*決賽於 21:00 舉行

●霹靂舞［賽程表

22:00　B-Boys循環賽（國家隊：亓祥宇LITHE-ING）*銅牌、金牌賽於8月11日凌晨03:19、03:29舉行

●韻律泳［賽程表

8月11日凌晨1:30　雙人自由自選（國家隊：王柳懿/王芊懿）*將誕生獎牌

●田徑［賽程表

14:00 男子馬拉松決賽

●跆拳道［賽程表

16:10　男子80公斤以上級16強賽（國家隊：宋兆祥）

17:11　女子67公斤以上級16強賽（國家隊：周澤琪）

●拳擊［賽程表

8月11日凌晨04:34　女子75公斤級決賽（國家隊：李倩）

●籃球［賽程表

8月11日凌晨03:30　男籃金牌賽（法國 vs. 美國）相關報道：美國男籃連續兩屆決賽與法國爭金 

●舉重［賽程表

17:30　男子102公斤級（國家隊：劉煥華）

●排球［賽程表

19:00　男排金牌賽（法國vs.波蘭）

23:15　女排銅牌賽（巴西vs.土耳其）

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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