巴黎奧運｜8月10日焦點賽事　國乒女團決戰日本爭衛冕　韻律泳孖女衝金　B-Boys壓軸出場【附賽程連結】 (11:21)

巴黎奧運第15日，將誕生39面金牌。國家隊乒乓球女團孫穎莎、陳夢、王曼昱今晚（10日）決戰日本乒乓女團，力爭衛冕。韻律泳代表、雙胞胎王柳懿及王芊懿出戰雙人自由自選，衝擊獎牌。跳水隊迎來今屆最後一個項目，由曹緣、楊昊出戰男子10米高台跳水。巴黎奧運新增項目霹靂舞，B-Boys壓軸亮相。男子籃球金牌賽美國夢之隊力爭五連霸，將於周日（11日）凌晨3時半對戰東道主法國。
8月10日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●乒乓球［賽程表］
21:00 女子團體金牌賽（國家隊：孫穎莎/陳夢/王曼昱 vs. 日本隊）
●跳水［賽程表］
16:00 男子10米高台跳水準決賽（國家隊：曹緣、楊昊）*決賽於 21:00 舉行
●霹靂舞［賽程表］
22:00 B-Boys循環賽（國家隊：亓祥宇LITHE-ING）*銅牌、金牌賽於8月11日凌晨03:19、03:29舉行
●韻律泳［賽程表］
8月11日凌晨1:30 雙人自由自選（國家隊：王柳懿/王芊懿）*將誕生獎牌
●田徑［賽程表］
14:00 男子馬拉松決賽
●跆拳道［賽程表］
16:10 男子80公斤以上級16強賽（國家隊：宋兆祥）
17:11 女子67公斤以上級16強賽（國家隊：周澤琪）
●拳擊［賽程表］
8月11日凌晨04:34 女子75公斤級決賽（國家隊：李倩）
●籃球［賽程表］
8月11日凌晨03:30 男籃金牌賽（法國 vs. 美國）相關報道：美國男籃連續兩屆決賽與法國爭金
●舉重［賽程表］
17:30 男子102公斤級（國家隊：劉煥華）
●排球［賽程表］
19:00 男排金牌賽（法國vs.波蘭）
23:15 女排銅牌賽（巴西vs.土耳其）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH