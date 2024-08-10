巴黎奧運｜8月10日焦點賽事　國乒女團決戰日本爭衛冕　韻律泳孖女衝金　B-Boys壓軸出場【附賽程連結】 (11:21)

巴黎奧運第15日，將誕生39面金牌。國家隊乒乓球女團孫穎莎、陳夢、王曼昱今晚（10日）決戰日本乒乓女團，力爭衛冕。韻律泳代表、雙胞胎王柳懿及王芊懿出戰雙人自由自選，衝擊獎牌。跳水隊迎來今屆最後一個項目，由曹緣、楊昊出戰男子10米高台跳水。巴黎奧運新增項目霹靂舞，B-Boys壓軸亮相。男子籃球金牌賽美國夢之隊力爭五連霸，將於周日（11日）凌晨3時半對戰東道主法國。