巴黎奧運｜友誼第一比賽第二　選手賽場上展互助體育精神【多圖】 (15:41)

何冰嬌慰問因傷退賽馬蓮

羽毛球女單4強比賽上，國家隊女將何冰嬌與西班牙隊馬蓮對戰中途，馬蓮右膝舊患復發，被迫退賽。何冰嬌在賽場上前安慰，領獎時也手持西班牙奧委會徽章一同上頒獎台，向馬蓮致意，獲讚有奧運精神。

巴西手球員抱受傷對手離場

8月3日一場女子手球分組賽中，安哥拉球員Albertina Kassoma受傷，痛得不能站立。對手巴西球員Tamires Araujo Frossard見狀即把Albertina「公主抱」，帶她出場外就醫，獲觀眾報以如雷掌聲。

女跑手折返助倒地對手

南蘇丹短跑女運動員Lucia Moris出戰100米跑初賽時，跑到約一半受傷倒地，痛苦叫喊。老撾選手Silina Pha Aphay及土庫曼選手Valentina Meredova衝線後即跑回Lucia身邊查看其情況，並揮手叫醫護人員進場。Silina更一直陪着Lucia，直至她被抬離場。

美國「體操女王」心服口服跪拜冠軍

美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）在自由體操個人賽奪銀，在頒奬禮上與隊友向金牌得主、巴西隊的安拉迪（Rebeca Andrade）做出跪拜姿勢。比拉絲認為安拉迪獲勝實至名歸，自己輸得心服口服，向她跪拜「是正確的事」，以示尊重。

橋本大輝籲觀眾安靜免騷擾張博恒

日本隊男子體操主將橋本大輝出戰單槓比賽後，把食指放在唇上示意現場觀眾安靜，好讓緊接他上場的中國隊選手張博恒能專心比賽，獲讚有體育精神。

世紀Selfie展現友誼第一

乒乓球混雙比賽頒獎禮上，金牌國家隊、銀牌朝鮮隊及銅牌韓國隊世紀自拍大合照，六人在相中均展露笑容，成為本屆奧運「友誼第一」最具代表性的其中一幕，也成為一時熱話。

另一邊廂，羽毛球男雙頒獎禮上，奪金的中華台北隊「麟洋配」李洋、王齊麟，與奪銀的國家隊選手及奪銅的馬來西亞選手一起自拍大合照，展現跨地域友誼一面。

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH