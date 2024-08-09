巴黎奧運｜8月9日焦點賽事　國乒男團爭五連冠　跳水陳藝文昌雅妮爭金　霹靂舞B-Girls亮相 (10:19)

巴黎奧運第14日，將誕生35面金牌。國家隊乒乓球男團王楚欽、樊振東及馬龍將決戰瑞典乒乓男團，力爭五連冠。跳水陳藝文與隊友昌雅妮「內訌」，爭奪女子3米跳板金牌。另外，今屆奧運新增項目霹靂舞，B-Girls今晚（9日）首次登場。
8月9日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●乒乓球［賽程表］
21:00 男子團體金牌賽（國家隊：王楚欽/樊振東/馬龍）
●跳水［賽程表］
21:00 女子3米跳板跳水決賽（國家隊：陳藝文、昌雅妮）
16:00 男子10米高台跳水預賽（國家隊：曹緣、楊昊）
●靜水獨木舟［賽程表］
16:30 女子500米雙人划艇準決賽（國家隊：徐詩曉/孫夢雅）
17:00 女子500米雙人皮艇準決賽（國家隊：俞詩夢/陳雨樂）
男子1000米單人划艇準決賽（國家隊：17:30季博文、17:40劉浩）
●跆拳道［賽程表］
17:11 女子67公斤級16強賽（國家隊：宋潔）
●霹靂舞［賽程表］
B-Girls循環賽（國家隊：22:43劉清漪671、22:25瑩子）相關報道：18歲B-Girl劉清漪劍指金牌
●足球［賽程表］
8月10日凌晨00:00 金牌賽（法國vs.西班牙）
●韻律泳［賽程表］
8月10日凌晨1:30 雙人技術自選（國家隊：王柳懿/王芊懿）
●田徑［賽程表］
8月10日凌晨1:37 女子鉛球決賽（國家隊：鞏立姣、宋佳媛）
8月10日凌晨1:47 男子4x100米接力決賽（國家隊：陳佳鵬/鄧智艦/謝震業/嚴海濱/吳智強）
8月10日凌晨2:13 男子三級跳遠決賽（國家隊：朱亞明）
●曲棍球［賽程表］
8月10日凌晨2:00 女子曲棍球金牌賽（國家隊）
●拳擊［賽程表］
8月10日凌晨3:47 女子50公斤級決賽（國家隊：吳愉）
8月10日凌晨4:51 女子66公斤級決賽（國家隊：楊柳）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH