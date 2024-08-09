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巴黎奧運｜霹靂舞壓軸登場　一文認識4主要舞蹈動作 (13:30)

霹靂舞（Breaking）是巴黎奧運壓軸賽事，作為首次被納入奧運的項目，大眾想欣賞這種舞蹈，可先認識霹靂舞組成的4款主要動作。

⚫搖滾步（Toprock）

搖滾步是指一些站立型舞步，常作為起始及銜接動作，為霹靂舞的基本元素。自由度較高，配合音樂節奏彈跳及搖擺，下半身做出各種交換步、踢腿、跳躍等動作，上半身則配合基本的擺動。[見圖2]

⚫排腿（Footwork）

排腿主要以手部作身體的支撐，再在地板上做各種複雜的步法，例如旋轉、掃腿或踢腿動作，靈活多變。排腿動作非常考驗身體的協調能力。[見圖3]

⚫定點（Freeze）

顧名思義，定點就是指一些定格動作。為配合音樂的停頓位，或作為整個套路的完結，B-boy及B-girl通常以頭或手支撐身體倒立、側身，保持短時間「定格」。乾淨利落的定點動作充分展現舞者強大的肌肉控制力、耐力及平衡感，為整個表演增添張力和戲劇感。[見圖4]

⚫大地板（Powermove）

大地板是霹靂舞中展示出高難度及視覺衝擊的元素，受體操及武術的影響而衍生出各種旋轉動作。一系列動作需要較強的爆發力及力量去支撐及維持身體旋轉，若成功完成，能夠為整個舞蹈增添無比的震撼力。[見圖5]

霹靂舞　相關報道：霹靂舞高手巴奧battle　隨音樂即興展本領【短片】

中國香港體育舞蹈總會霹靂舞分部認可教練及裁判、香港第一代B-Girl簡威玲（B-Girl Ling）此前接受明報訪問，以影片示範各種高難度動作，讓觀眾了解霹靂舞如何展現美感與力量的平衡。

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