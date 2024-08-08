巴黎奧運｜8月8日焦點賽事　港隊盧蔚豐出戰跆拳道資格賽　國家隊王宗源、謝思埸跳水對決爭金 (09:32)

巴黎奧運第13日，香港跆拳道選手盧蔚豐將出戰68公斤級資格賽。另外，國家隊王宗源、謝思埸將在男子3米跳板跳水決賽爭金。國家隊攀石選手伍鵬將於傍晚出戰男子速度賽8強賽，力爭闖入同日舉行的準決賽及決賽。跨欄代表吳艷妮、林雨薇則會雙雙出戰女子100米跨欄復活賽。
8月8日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●跆拳道［賽程表］
8月8日15:00 男子68公斤級資格賽（港隊：盧蔚豐）巴黎直擊：香港跆拳道奧運第一人盧蔚豐肩負使命出戰
8月8日16:10 男子68公斤級16強賽（國家隊：梁育帥）
8月8日16:22 女子57公斤級16強賽（國家隊：駱宗詩）
●乒乓球［賽程表］
8月8日16:00 男子團體準決賽（國家隊：王楚欽/樊振東/馬龍）
8月8日21:00 女子團體準決賽（國家隊：陳夢、孫穎莎、王曼昱）
●跳水［賽程表］
8月8日21:00 男子3米跳板跳水決賽（國家隊：王宗源、謝思埸）
●舉重［賽程表］
8月8日21:00 女子59公斤級金牌賽（國家隊：羅詩芳）
8月9日凌晨1:30 男子73公斤級金牌賽（國家隊：石智勇）
●馬拉松游泳［賽程表］
8月8日13:30 女子10公里馬拉松游泳（國家隊：辛鑫）
●田徑［賽程表］
8月8日16:35 女子100米跨欄復活賽（國家隊：吳艷妮、林雨薇）
●攀石［賽程表］
8月8日16:00 女子攀石和難度攀岩準決賽（國家隊：駱知鷺、張悅彤）
8月8日18:37 男子速度賽8強賽（國家隊：伍鵬）*8強賽後隨即舉行準決賽及決賽
●拳擊［賽程表］
8月9日凌晨4:02 女子75公斤級準決賽（國家隊：李倩）
8月9日凌晨4:51 女子54公斤級決賽（國家隊：常園）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH