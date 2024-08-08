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巴黎奧運．霹靂舞｜18歲B-Girl劉清漪劍指金牌　2年前首奪世界冠軍　冀享受奧運舞台 (10:33)

霹靂舞（Breaking）首登奧運舞台，是巴黎奧運矚目的壓軸項目之一。國家隊派出兩女一男出戰，其中被譽為中國霹靂舞「一姐」、年僅18歲的劉清漪（B-Girl 671）成奪牌熱門。劉清漪早在2022年於斯洛伐克舉行的Outbreak 2022街舞大賽創下歷史，成為首名中國霹靂舞世界級大賽的冠軍。

劉清漪的B-Girl綽號「671」，取自其姓名普通話讀音的數字諧音。2022年，年僅16歲的劉清漪在斯洛伐克首次參加世界級街舞大賽Outbreak Europe便勇奪冠軍，一戰成名，及後愈戰愈勇，先在世錦賽摘銀，翌年再在杭州亞運首次舉辦的霹靂舞項目中，打敗日本勁敵湯淺亞美（B-Girl Ami），摘下亞運霹靂舞首面金牌，亦獲得直入奧運的入場券。

2005年出生於河南輝縣的劉清漪，10歲第一次在街頭接觸霹靂舞，因在街頭沉醉於街舞舞者的炫酷動作和激昂舞姿，當刻已被霹靂舞的魅力吸引，並着父母為自己報讀街舞班。「街舞沒有條條框框，不受限制，感覺很自由」，運動天賦出眾的劉清漪進步神速，兩個月就已掌握湯馬斯迴旋及360度旋轉等高難度動作。新華社形容，劉清漪擅長地板連接動作及力量型動作，舞蹈套路多樣且極具爆發力。

女子霹靂舞賽事將於8月9日在巴黎協和廣場展開，劉清漪目標全力以赴，爭金奪銀，又期望在賽場上忘掉一切，「放掉一切壓力，享受音樂享受舞台」。（綜合）

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