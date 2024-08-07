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巴黎奧運｜8月7日焦點賽事　國乒男、女團出戰8強賽　攀石女將爭入4強【附賽程連結】 (09:41)

巴黎奧運第12日，將產生23面金牌。國家隊乒乓球男、女子團體今日（7日）齊齊出戰8強賽，爭入準決賽。傍晚有攀石代表鄧麗娟、周婭菲在女子速度賽8強賽爭取晉級，冀殺入同日舉行的準決賽、決賽摘金。

8月7日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●乒乓球［賽程表

8月7日16:00　男子團體8強賽（國家隊：王楚欽/樊振東/馬龍）

8月7日21:00　女子團體8強賽（國家隊：孫穎莎/陳夢/王曼昱）

●跳水［賽程表

8月7日16:00　男子3米跳板個人賽準決賽（國家隊：王宗源、謝思埸）

8月7日21:00　女子3米跳板個人賽初賽（國家隊：陳藝文、昌雅妮）

●攀石［賽程表

8月7日18:37　女子速度賽8強賽（國家隊：鄧麗娟、周婭菲）*8強賽後隨即舉行準決賽及決賽

●田徑［賽程表

8月7日13:30　馬拉松競走混合接力（國家級：楊家玉搭檔張俊、切陽什姐搭檔賀相紅）

8月7日　女子100米跨欄第1輪（國家隊：16:15吳艷妮/16:47林雨薇）

8月8日凌晨　男子110米跨欄準決賽（國家隊：01:05秦偉博/01:21徐卓一）

●舉重［賽程表

8月7日21:00　男子61公斤級（國家隊：李發彬）

8月8日凌晨01:30　女子49公斤級（國家隊：侯志慧）

●韻律泳［賽程表

8月8日凌晨01:30　集體技巧自選（國家隊）

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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