AI智慧應用｜內地「訊飛星火」實試AI撮要、搜尋資訊、生成影片功能 (13:52)

●文章撮要

「訊飛星火」其中一個推介功能是關於知識問答，當中包括速覽文章的關鍵信息。用家在程式主頁的「星火對話」頁面，可上載文字檔（參見 下圖1 ），在輸入指令「請撮要文章」後生成撮要。 下圖2 展示記者以一篇長637字的文字作測試，AI撮要了183字，過程約15秒。

[按此放大下圖1觀看]

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「曉知」知識助手

「曉知」AI搜尋器聲稱「萬事皆可問」，用戶可在「曉知」搜尋欄輸入字眼，搜尋器便會整合相關資料並生成搜尋結果，附有資料來源及連結（參見 下圖3 ）。

使用「曉知」步驟[按此放大下圖3觀看]

記者試用曉知搜尋「香港往深圳最便宜交通（附價錢）」，約半分鐘內取得結果，可見「曉知」點列出不同交通方式，並列有部分交通方式收費。但留意部分資料未必最新，例如 下圖4 所示有關第四點的「客船」資訊，是來自2018年的文章。

[按此放大下圖4觀看]

●「智作」影片創作功能

「訊飛星火」的「智作」功能可AI生成影片。用戶在輸入文稿後，程式可生成一段由AI人物朗讀文稿的影片。

記者以此文稿透過「訊飛星火」生成影片：「一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度。」

以下影片展示用「智作」生成影片的過程及成品：

註：留意程式有最多200字的限制，每日最多可使用6次。

訊飛星火網頁：https://xinghuo.xfyun.cn/

iOS下載：https://www.xfyun.cn/doc/spark/iOSSDK.html

Android下載：https://www.xfyun.cn/doc/spark/AndroidSDK.html