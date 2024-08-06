巴黎奧運｜8月6日焦點賽事　全紅嬋、陳芋汐跳水對決爭金　11歲滑板選手鄭好好亮相【附賽程連結】 (10:19)

巴黎奧運第11日，將產生15面金牌。此前已奪雙人女子10米高台跳水金牌的國家隊全紅嬋、陳芋汐，將於本港時間今晚（6日）在10米高台跳水個人賽一決高下。另外，國家隊11歲滑板選手鄭好好將出戰女子碗池初賽（又稱公園賽），冀晉級深夜舉行的決賽，爭取獎牌。女子拳擊代表楊文璐則將在8月7日凌晨的決賽爭金。