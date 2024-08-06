巴黎奧運｜8月6日焦點賽事　全紅嬋、陳芋汐跳水對決爭金　11歲滑板選手鄭好好亮相【附賽程連結】 (10:19)

巴黎奧運第11日，將產生15面金牌。此前已奪雙人女子10米高台跳水金牌的國家隊全紅嬋、陳芋汐，將於本港時間今晚（6日）在10米高台跳水個人賽一決高下。另外，國家隊11歲滑板選手鄭好好將出戰女子碗池初賽（又稱公園賽），冀晉級深夜舉行的決賽，爭取獎牌。女子拳擊代表楊文璐則將在8月7日凌晨的決賽爭金。
8月6日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●跳水［賽程表］
8月6日21:00 女子10米跳台跳水決賽（國家隊：全紅嬋、陳芋汐）
●乒乓球［賽程表］
8月6日16:00 男子團體16強賽（國家隊：王楚欽/樊振東/馬龍）
●滑板［賽程表］
8月6日18:30 女子碗池賽（國家隊：鄭好好）*23:30舉行決賽
●拳擊［賽程表］
8月7日凌晨05:06 女子60公斤級決賽（國家隊：楊文璐）
●田徑［賽程表］
8月7日凌晨01:57 女子鏈球決賽（國家隊：趙杰）
8月7日凌晨02:15 男子跳遠決賽（國家隊：王嘉男、張溟鯤）
●排球［賽程表］
8月6日15:00 女子8強賽（國家隊 vs. 土耳其）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH