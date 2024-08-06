腳生繭可否用磨腳石？皮膚科醫生提醒：磨腳石要乾淨、勿與家人共用 (11:40)

胡惠福表示，若想去除腳繭，可在醫生指示下使用去角質的外用藥物（例如水楊酸藥膏）。市面上含有水楊酸、果酸或其他酸性成分的足膜，雖可溶解腳部角質去死皮，但若過度使用可能會令角質層過薄，導致腳部紅腫及痛楚，建議在醫生指示下才使用足膜。

長期穿高跟鞋 步姿不正確 或致腳生繭

為何腳會生繭？胡惠福稱，長期穿高跟鞋或過窄的鞋、腳形問題、步姿不正確、經常進行赤腳訓練的運動等因素，都可導致腳生繭。倘若足部某些位置長期受壓或摩擦，受壓位置的皮膚角質層會變厚，便會形成腳繭。

3招預防腳生繭

1. 多塗潤膚膏——每日最少塗潤膚膏2至3次，保持皮膚滋潤，減少腳皮增厚或龜裂。

2. 穿厚襪子、使用合適鞋墊——減少足部皮膚受壓、皮膚與鞋之間的摩擦。

3. 不時更換鞋款——更換鞋款可令腳受力位置改變。不宜選過緊的鞋款，以減少足部皮膚與鞋之間的摩擦。

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