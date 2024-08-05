巴黎奧運｜「麟洋配」羽毛球男雙衛冕創歷史　李洋最後一舞後吻別球場 (14:36)

巴黎奧運羽毛球男雙，中華台北隊組合「麟洋配」李洋、王齊麟昨（4日）以局數2：1擊敗國家隊梁偉鏗、王昶，繼東京奧運後再奪金，成為首個在羽毛球男雙項目衛冕的組合。今次是28歲李洋「最後一舞」，即將結束運動員生涯的他在賽後親吻球場告別，「感謝它讓我經歷這麼多美好的事情」。他又笑稱稍後會到日本玩，「這是我第一次出國不是因為比賽」。
「麟洋配」賽前因為受傷、排名下滑不被看好，甚至奧運初賽抽籤分組時，被分在「死亡之組」，要多打一場才能出線。李洋稱，與王齊麟每場比賽也很堅持地打，在對方表現比較差時也及時救援。王齊麟則笑言今個奧運周期表現不及上屆，因為大家不看好，反而打得更沒有壓力。「麟洋配」教練陳宏麟稱，沒有預期他們會奪牌，但二人打出了「100分」；加上今次是李洋最後一屆奧運，出發前是抱着必死決心爭取好表現。
李洋和王齊麟自國中（初中）已是同學，但當時兩人不熟。李洋曾稱，在18歲那年，機緣巧合下與王齊麟握手，摸到他整隻手都是繭，令他留下深刻印象，亦讓當時討厭負重訓練的李洋明白到，要成為頂尖，就必須付出更多努力。
李洋退役後將出任國立體育大學專任副教授，繼續以推廣羽毛球為目標。
台灣各界為慶祝「麟洋配」衛冕推出優惠，由於「麟洋」國語發音似「羚羊」，台北市立動物園表示，遊客與園內羚羊合照可換取禮物。（綜合）