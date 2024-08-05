巴黎奧運｜8月5日焦點賽事　何冰嬌羽毛球女單爭金　全紅嬋出戰10米高台跳水【附賽程連結】 (10:10)

巴黎奧運第10日，將產生20面金牌。國家隊羽毛球代表何冰嬌今（5日）將與「一姐」韓國隊好手安洗瑩在女單決賽爭金。跳水隊全紅嬋將出戰10米高台跳水預賽，力爭衛冕。港隊方面，乒乓球代表杜凱琹、朱成竹、李皓晴將出戰女子團體16強賽，對陣瑞典。