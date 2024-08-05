巴黎奧運｜8月5日焦點賽事　何冰嬌羽毛球女單爭金　全紅嬋出戰10米高台跳水【附賽程連結】 (10:10)

巴黎奧運第10日，將產生20面金牌。國家隊羽毛球代表何冰嬌今（5日）將與「一姐」韓國隊好手安洗瑩在女單決賽爭金。跳水隊全紅嬋將出戰10米高台跳水預賽，力爭衛冕。港隊方面，乒乓球代表杜凱琹、朱成竹、李皓晴將出戰女子團體16強賽，對陣瑞典。
8月5日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●羽毛球［賽程表］
8月5日16:55 女單金牌賽（國家隊：何冰嬌）
●跳水［賽程表］
8月5日16:00 女子10米高台跳水預賽（國家隊：全紅嬋、陳芋汐）*8月5日21:00舉行準決賽
●乒乓球［賽程表］
女子團體16強賽
8月5日21:00 國家隊：陳夢/孫穎莎/王曼昱
8月6日02:00 港隊：杜凱琹/朱成竹/李皓晴
●滑浪風帆［賽程表］
8月5日20:45 男子帆船激光級比賽9至10（港隊：貝俊龍）
●射擊［賽程表］
8月5日15:30 男子25米手槍速射決賽（國家隊：李越宏、王鑫杰）
●體操［賽程表］
17:45 男子雙槓決賽（國家隊：鄒敬園、張博恆）
18:38 女子平衡木決賽（國家隊：周雅琴）
19:33 男子單槓決賽（國家隊：張博恆、蘇煒德）
20:23 女子自由體操決賽（國家隊：歐鈺珊）
●田徑［賽程表］
8月6日02:30 女子鐵餅決賽（國家隊：馮彬）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH