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巴黎奧運｜8月4日焦點賽事　樊振東乒乓男單爭金　王昶梁偉鏗羽毛球男雙衝金【附賽程連結】 (11:19)

巴黎奧運第9日，將產生20面金牌。國家隊星將樊振東今日（4日）晚上將與「六邊形戰士」摩賈德於乒乓球男單決戰爭金（詳情）。羽毛球男子組合王昶/梁偉鏗將於男雙決賽爭冠。港隊單車代表李思穎將出戰女子公路單車賽（詳情）。本屆田徑100米男飛人亦將於8月5日凌晨誕生（詳情）。

8月4日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●乒乓球［賽程表

20:30　男單金牌賽（國家隊：樊振東）

●羽毛球［賽程表

不早於22:10　男雙金牌賽（國家隊：王昶/梁偉鏗）

不早於15:40　女單4強賽（國家隊：何冰嬌）

●網球［賽程表

18:00　男單決賽（西班牙：艾卡拉斯 vs. 塞爾維亞：佐高域）（詳情

●滑浪風帆［賽程表

18:05　男子帆船激光級比賽7至8（港隊：貝俊龍）（詳情

●公路單車［賽程表

20:00　女子公路賽（港隊：李思穎）*將產生金牌

●排球［賽程表

23:00　女子初賽（國家隊）

●游泳［賽程表

8月5日00:30　女子50米自由泳決賽（國家隊：張雨霏、吳卿風）

8月5日01:10　男子4x100混合接力決賽（國家隊）

8月5日01:32　女子4x100混合接力決賽（國家隊）

●田徑［賽程表

8月5日02:05　男子100米準決賽（美國Noah Lyles）　*03:50決賽

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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