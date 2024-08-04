巴黎奧運｜8月4日焦點賽事　樊振東乒乓男單爭金　王昶梁偉鏗羽毛球男雙衝金【附賽程連結】 (11:19)

巴黎奧運第9日，將產生20面金牌。國家隊星將樊振東今日（4日）晚上將與「六邊形戰士」摩賈德於乒乓球男單決戰爭金（詳情）。羽毛球男子組合王昶/梁偉鏗將於男雙決賽爭冠。港隊單車代表李思穎將出戰女子公路單車賽（詳情）。本屆田徑100米男飛人亦將於8月5日凌晨誕生（詳情）。
8月4日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●乒乓球［賽程表］
20:30 男單金牌賽（國家隊：樊振東）
●羽毛球［賽程表］
不早於22:10 男雙金牌賽（國家隊：王昶/梁偉鏗）
不早於15:40 女單4強賽（國家隊：何冰嬌）
●網球［賽程表］
18:00 男單決賽（西班牙：艾卡拉斯 vs. 塞爾維亞：佐高域）（詳情）
●滑浪風帆［賽程表］
18:05 男子帆船激光級比賽7至8（港隊：貝俊龍）（詳情）
●公路單車［賽程表］
20:00 女子公路賽（港隊：李思穎）*將產生金牌
●排球［賽程表］
23:00 女子初賽（國家隊）
●游泳［賽程表］
8月5日00:30 女子50米自由泳決賽（國家隊：張雨霏、吳卿風）
8月5日01:10 男子4x100混合接力決賽（國家隊）
8月5日01:32 女子4x100混合接力決賽（國家隊）
●田徑［賽程表］
8月5日02:05 男子100米準決賽（美國Noah Lyles） *03:50決賽
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH