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巴黎奧運｜法國「泳池小王子」創4戰4金完美戰績　出身游泳世家　與菲比斯師承同一教練 (14:42)

有「泳池小王子」之稱的法國22歲泳將馬爾尚（Leon Marchand），周五（2日）出戰男子200米個人混合泳決賽，以破奧運紀錄成績奪金，摘下他在今屆巴黎奧運的第4面金牌。馬爾尚今屆共出戰4項目，達成4戰4金的完美戰績，且全部都刷新奧運紀錄。其中兩金更是在同日的兩小時內拿下，是史上首人，風頭一時無兩。

馬爾尚生於法國南部圖盧茲，出身自游泳世家，父母皆曾出戰奧運。馬爾尚與美國泳壇傳奇菲比斯同樣師承波曼（Bob Bowman），波曼稱馬爾尚和菲比斯都是很罕見的選手，他們面對壓力會發揮更好。

馬爾尚今晨以1分54.06秒完成200米混合泳賽事，打破菲比斯在2008年北京奧運創下的1分54.23秒紀錄。馬爾尚更是法國首名在同一屆奧運收獲4金牌的選手。游泳界中，能在同一屆奧運奪4面或以上金牌的泳手，至今只有菲比斯、「水怪」史畢茲（Mark Spitz）、德國女泳將Kristin Otto及馬爾尚。

法國是今屆奧運東道主，馬爾尚傳奇佳績令法國人振奮，全國掀起「馬爾尚狂熱」，甚至視他為國家英雄。每次他出賽，現場觀眾都瘋狂高喊其名字。法國總統馬克龍也親自到場觀看馬爾尚出戰200米混合泳，和在場約1500名觀眾一起熱烈打氣。（綜合）

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