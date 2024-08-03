巴黎奧運｜8月3日焦點賽事　鄭欽文網球女單衝金　乒乓球女單國家隊「內訌」爭金【附賽程連結】 (11:33)

巴黎奧運第8日，將產生32面金牌。國家隊在網球、乒乓球和羽毛球等項目衝金，網球代表鄭欽文今日（3日）下午出戰女單金牌賽。乒乓球女單及羽毛球女雙金牌賽均是國家隊選手包辦。另有多個游泳項目將於8月4日凌晨產生金牌。港隊劉允祐出戰單車男子公路賽、刁俊稀在田徑男子100米初賽亮相，女泳將們會出戰女子4X100混合接力初賽。