巴黎奧運｜8月3日焦點賽事　鄭欽文網球女單衝金　乒乓球女單國家隊「內訌」爭金【附賽程連結】 (11:33)

巴黎奧運第8日，將產生32面金牌。國家隊在網球、乒乓球和羽毛球等項目衝金，網球代表鄭欽文今日（3日）下午出戰女單金牌賽。乒乓球女單及羽毛球女雙金牌賽均是國家隊選手包辦。另有多個游泳項目將於8月4日凌晨產生金牌。港隊劉允祐出戰單車男子公路賽、刁俊稀在田徑男子100米初賽亮相，女泳將們會出戰女子4X100混合接力初賽。
8月3日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●網球［賽程表］
18:00 女單金牌賽（國家隊：鄭欽文）
●乒乓球［賽程表］
20:30 女單金牌賽（國家隊：孫穎莎 vs. 陳夢）
●羽毛球［賽程表］
8月3日22:10 女雙金牌賽（國家隊：陳清晨/賈一凡 vs. 劉聖書/譚寧）
8月3日18:00 女單8強賽（國家隊：何冰嬌 vs. 陳雨菲）
●游泳［賽程表］
8月3日18:52 女子4X100混合接力初賽（港隊、國家隊）
8月4日凌晨03:08 女子200米個人混合泳決賽（國家隊：余依婷）
8月4日凌晨03:58 男女混合4x100米混合泳接力決賽（國家隊）
●公路單車［賽程表］
17:00 男子公路賽（港隊：劉允祐）*將產生金牌
●田徑［賽程表］
16:49 男子100米初賽（港隊：刁俊稀）
●射擊［賽程表］
15:30 女子25米手槍決賽（國家隊：趙楠）
●滑浪風帆［賽程表］
18:20 男子帆船激光級比賽5至6（港隊：貝俊龍）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH