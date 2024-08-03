暑假商場好去處一覽：玩充氣樂園、LEGO滑梯、與Kakao Friends打卡 (15:09)

暑假還有一個月，家長可帶孩子到商場「放電」。正值奧運，港九新界多個商場以運動會為主題，除了影相打卡，還有不同遊戲裝置，大小朋友可在室內場地食、買、玩，感受奧運氣氛。
●九龍
‧The ONE x PEANUTS 5大打卡位+夾Snoopy公仔+期間限定店【詳情】
‧iSQUARE國際廣場 「iSQUARE x Hiroshima Summer Fun廣島の魅力大發現」【詳情】
‧奧海城 5米高巴黎鐵塔裝置+「薰衣草紫」田徑賽道【詳情】
‧YM²裕民坊 「夢想啟航運動會」 暢玩4大運動挑戰區【詳情】
‧鑽石山荷里活廣場 「Mr. Men Little Miss 迷你運動會」 8000呎巨型充氣樂園【詳情】
‧啟德AIRSIDE 「POWER UP THE GAMES啟約全動員」+互動裝置運動挑戰【詳情】
‧新蒲崗Mikiki 「Street Dance@Mikiki」 5大巴黎地標沉浸式打卡位、玩街舞互動遊戲【詳情】
‧樂富廣場「夏日動感派對」、慈雲山中心「競速大挑戰」【詳情】
‧MOKO新世紀廣場 「MOKO x Cuson 最強運動聯『萌』」【詳情】
●港島
‧中環街市 8月2日至4日「叮叮與你」香港製造市集【詳情】、「香港電車120周年限定店」【限定店詳情】
‧北角匯 「毛小孩運動嘉年華OlymPETS Carnival」【詳情】
‧杏花新城 「杏運Summer Fun 2024」【詳情】
‧香港仔中心 「睇好香港隊」運動嘉年華【詳情】
新界
‧將軍澳新都城中心 「MCP x Kakao Friends玩轉夏日競技場」【詳情】
‧將軍澳中心 「將軍澳中心滑板夏令營」【詳情】
‧將軍澳TKO Spot 「法式運動狂想曲」【詳情】
‧MOSTown新港城中心 「MOSTown新港城中心 X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」【詳情】
‧沙田好運中心 「為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！」【詳情】
‧馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖 置富Malls x Kakao Friends 「Sport Mania萌爆健兒運動會」【詳情】
‧荃新天地 「The LEGO Bricktopia樂高無制限宇宙」【詳情】
‧愉景新城 D‧PARK「Nintendo Switch盛夏遊樂節」【詳情】
‧荃灣廣場 「輕功水上飄競技樂園」【詳情】
‧葵興life@KCC、joy@KCC 「Sports 'CATnival'夏日貓運會」【詳情】
‧青衣城 「GOOD VIBE運動遊樂園」【詳情】
‧元朗「The Planet YOHO 宇宙能量大冒險」【詳情】
‧大埔超級城「夏日滑板技藝場」【詳情】
‧大埔新達廣場「夏日運動．生活市集」【詳情】
‧上水廣場、PopWalk天晉滙「夏日電競狂熱Summer e-Sport Crazy Challenge」【詳情】
‧東薈城名店倉 「BT21 Magic Recipe: A Taste Of Love」【詳情】
‧昂坪巿集 「1:1多啦A夢電影造型雕塑」【詳情】
‧屯門市廣場 「PAW Patrol汪汪隊立大功」【詳情】
‧屯門黃金海岸 「水動迎夏日」【詳情】