巴黎奧運｜國家隊選手網名趣怪　盛李豪、黃雨婷獲封「幹飯哥」、「阿條姐」 (17:05)

盛李豪@光靠幹飯就

射擊選手盛李豪因其網名「光靠幹飯就」，被內地網民稱為「幹飯哥」。他解釋網名是隨便改的，也因為自己比較瘦，有提醒自己好好吃飯的意思。他奪金後，網民和內媒幽默地形容是「盛李豪『光靠幹飯就』奪金」，戲稱他單靠吃飯就能奪冠。

黃雨婷@A阿條本條

射擊選手黃雨婷因網名「A阿條本條」，獲封「阿條姐」，她表示該網名源於好友「口快說錯」其名字，「黃雨婷」讀快了就像「黃雨條」，後來演變成「阿條本條」，甚至朋友曾在生日卡上稱她為「條條」。

其他選手網名

．中國男子乒乓球隊隊長馬龍的網名是「captain龍」（龍隊長）。除了名字外，馬龍與龍確是甚有淵源，他和父母也屬龍，2014年任隊長後便有「龍隊」之稱。

．在10米氣手槍奪金的射擊運動員謝瑜，網名為「夜玫瑰的曲」，網民笑言他的「精神狀態很美麗」，更稱他「玫瑰哥」。

．射擊選手韓佳予網名為「大_忍不了_真的忍不了了_綠」，網名很有個性，被網民封為「忍不了姐」。

．11歲滑板選手鄭好好網名是「鄭好好小滑手」，被內媒形容「簡單又可愛」。（綜合）