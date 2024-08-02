工展會購物節亞博開幕　首日免費入場　一折搶冰凍榴槤福袋、1元臘腸福袋 (09:53)

工展會購物展部分優惠 [更多優惠]

1. 廣昌隆極上臘腸福袋$1（原價：$156，限量20份）

2. 三寶福袋$3（原價：$287，限量20份）

3. 榴槤B哥冰凍榴槤福袋$48（原價：$488，限量20份)

4. 百利達餐酒套裝$688（原價：$6002，限量100套）

5. 澳寶牌鴻運福袋$50（原價：$223，限量50份）

6. 原木野茸乾品菇菌福袋$328（原價：$684，限量20份）

7. 馬百良福袋3in1 $495（原價：$1357，限量20份）

第4屆工展會購物節 [ 詳情 ]

日期：8月2日至8月5日（8月2日免費入場）

時間：上午10時30分至晚上7時（8月5日提前至下午5時30分結束）

地點 ：亞洲國際博覽館5及7號展館（東面入口）

票價：10元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場）

註：購物節現場不設售票處售賣實體門券，入口設八達通付款通道，供入場者以八達通付費入場，現場亦不設八達通增值服務。