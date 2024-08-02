巴黎奧運｜8月2日焦點賽事　國乒孫穎莎、陳夢、樊振東爭入決賽　羽毛球混雙爭金【附賽程連結】 (09:50)

巴黎奧運第7日，將產生25面金牌。國家隊將在多項賽事衝金，羽毛球混雙組合鄭思維、黃雅瓊將出戰混雙決賽；男子跳水組合龍道一、王宗源亦於雙人3米彈板賽中爭奪金牌。乒乓球孫穎莎、陳夢及樊振東將出戰男、女單4強賽，爭入決賽。