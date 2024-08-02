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巴黎奧運｜8月2日焦點賽事　國乒孫穎莎、陳夢、樊振東爭入決賽　羽毛球混雙爭金【附賽程連結】 (09:50)

巴黎奧運第7日，將產生25面金牌。國家隊將在多項賽事衝金，羽毛球混雙組合鄭思維、黃雅瓊將出戰混雙決賽；男子跳水組合龍道一、王宗源亦於雙人3米彈板賽中爭奪金牌。乒乓球孫穎莎、陳夢及樊振東將出戰男、女單4強賽，爭入決賽。

8月2日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●乒乓球［賽程表

女單4強賽　（國家隊：16:00陳夢；19:30孫穎莎）

17:00　男單4強賽（國家隊：樊振東）

●羽毛球［賽程表

22:10　混雙決賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊）

女雙4強賽（國家隊：14:30陳清晨/賈一凡、15:40劉聖書/譚寧）

16:50　男雙4強賽（國家隊：梁偉鏗/王昶）

8月3日00:45　男單8強賽（國家隊：石宇奇）

●跳水［賽程表

17:00　男子雙人3米彈板跳水（國家隊：龍道一/王宗源）*將產生金牌

●游泳［賽程表

8月3日凌晨02:43　男子200米個人混合泳決賽（國家隊：汪順）

17:00　男子100米蝶泳初賽（國家隊：王長浩、孫佳俊）

17:17　女子200米個人混合泳初賽（國家隊：余依婷、葉詩文）

●射擊［賽程表

15:30　女子50米步槍三姿决賽（國家隊：張瓊月）

●賽艇［賽程表

16:18　男子單人雙槳名次賽（港隊：趙顯臻）

●滑浪風帆［賽程表

18:20　男子帆船激光級比賽3至4（港隊：貝俊龍）

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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