巴黎奧運｜8月2日焦點賽事　國乒孫穎莎、陳夢、樊振東爭入決賽　羽毛球混雙爭金【附賽程連結】 (09:50)

巴黎奧運第7日，將產生25面金牌。國家隊將在多項賽事衝金，羽毛球混雙組合鄭思維、黃雅瓊將出戰混雙決賽；男子跳水組合龍道一、王宗源亦於雙人3米彈板賽中爭奪金牌。乒乓球孫穎莎、陳夢及樊振東將出戰男、女單4強賽，爭入決賽。
8月2日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●乒乓球［賽程表］
女單4強賽 （國家隊：16:00陳夢；19:30孫穎莎）
17:00 男單4強賽（國家隊：樊振東）
●羽毛球［賽程表］
22:10 混雙決賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊）
女雙4強賽（國家隊：14:30陳清晨/賈一凡、15:40劉聖書/譚寧）
16:50 男雙4強賽（國家隊：梁偉鏗/王昶）
8月3日00:45 男單8強賽（國家隊：石宇奇）
●跳水［賽程表］
17:00 男子雙人3米彈板跳水（國家隊：龍道一/王宗源）*將產生金牌
●游泳［賽程表］
8月3日凌晨02:43 男子200米個人混合泳決賽（國家隊：汪順）
17:00 男子100米蝶泳初賽（國家隊：王長浩、孫佳俊）
17:17 女子200米個人混合泳初賽（國家隊：余依婷、葉詩文）
●射擊［賽程表］
15:30 女子50米步槍三姿决賽（國家隊：張瓊月）
●賽艇［賽程表］
16:18 男子單人雙槳名次賽（港隊：趙顯臻）
●滑浪風帆［賽程表］
18:20 男子帆船激光級比賽3至4（港隊：貝俊龍）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH