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巴黎奧運｜8月1日焦點賽事　何甄陶張心悅再出戰　張雨霏200蝶爭金【附賽程連結】 (10:41)

巴黎奧運第6日，將產生18面金牌。港隊游泳代表何甄陶、張心悅將於香港時間8月1日下午，分別出戰男子50米自由泳及女子200米背泳初賽。滑浪風帆代表貝俊龍亦會在男子帆船激光級比賽亮相。至8月2日凌晨，國家隊泳將張雨霏、葉詩文分別在女子200米蝶泳及200米蛙泳爭金牌。

8月1日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●游泳［賽程表

【張心悅】8月1日17:00　女子200米背泳分組預賽（港隊：張心悅）

【何甄陶】8月1日17:42　男子50米自由泳分組預賽（港隊：何甄陶）

8月2日02:30　女子200米蝶泳決賽（國家隊：張雨霏）

8月2日03:11　女子200米蛙泳決賽（國家隊：葉詩文

●羽毛球［賽程表

8月1日下午　女雙8強賽（14:30國家隊：陳清晨/賈一凡、15:40國家隊：劉聖書/譚寧）

8月1日19:00　男雙8強賽（國家隊：梁偉鏗/王昶）

8月1日21:20　男單16強賽（國家隊：李詩灃）

8月2日00:30　女單16強賽（國家隊：何冰嬌）

8月2日02:30　混合雙打4強賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊）

●乒乓球［賽程表

8月1日16:00　女單8強賽（國家隊：陳夢）

22:00　女單8強賽（國家隊：孫穎莎）

23:00　男單8強賽（國家隊：樊振東）

●滑浪風帆［賽程表

18:15　男子帆船激光級比賽1至2（港隊：貝俊龍）

●賽艇［賽程表

17:50　女子四人單槳決賽（國家隊）

●射擊［賽程表

15:30　男子50米步槍三姿決賽（國家隊：劉宇坤）

●體操［賽程表

8月2日00:15　女子個人全能決賽（國家隊：邱祺緣、歐鈺珊）

●排球［賽程表

8月2日03:00　女子小組賽（國家隊 vs. 法國）

●田徑［賽程表

13:30　男子20公里競走決賽（國家隊：李炎東、王朝朝、張俊）

15:20　女子20公里競走決賽（國家隊：楊家玉、劉虹、馬振霞）

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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