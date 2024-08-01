巴黎奧運｜8月1日焦點賽事　何甄陶張心悅再出戰　張雨霏200蝶爭金【附賽程連結】 (10:41)

巴黎奧運第6日，將產生18面金牌。港隊游泳代表何甄陶、張心悅將於香港時間8月1日下午，分別出戰男子50米自由泳及女子200米背泳初賽。滑浪風帆代表貝俊龍亦會在男子帆船激光級比賽亮相。至8月2日凌晨，國家隊泳將張雨霏、葉詩文分別在女子200米蝶泳及200米蛙泳爭金牌。
8月1日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●游泳［賽程表］
【張心悅】8月1日17:00 女子200米背泳分組預賽（港隊：張心悅）
【何甄陶】8月1日17:42 男子50米自由泳分組預賽（港隊：何甄陶）
8月2日02:30 女子200米蝶泳決賽（國家隊：張雨霏）
8月2日03:11 女子200米蛙泳決賽（國家隊：葉詩文）
●羽毛球［賽程表］
8月1日下午 女雙8強賽（14:30國家隊：陳清晨/賈一凡、15:40國家隊：劉聖書/譚寧）
8月1日19:00 男雙8強賽（國家隊：梁偉鏗/王昶）
8月1日21:20 男單16強賽（國家隊：李詩灃）
8月2日00:30 女單16強賽（國家隊：何冰嬌）
8月2日02:30 混合雙打4強賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊）
●乒乓球［賽程表］
8月1日16:00 女單8強賽（國家隊：陳夢）
22:00 女單8強賽（國家隊：孫穎莎）
23:00 男單8強賽（國家隊：樊振東）
●滑浪風帆［賽程表］
18:15 男子帆船激光級比賽1至2（港隊：貝俊龍）
●賽艇［賽程表］
17:50 女子四人單槳決賽（國家隊）
●射擊［賽程表］
15:30 男子50米步槍三姿決賽（國家隊：劉宇坤）
●體操［賽程表］
8月2日00:15 女子個人全能決賽（國家隊：邱祺緣、歐鈺珊）
●排球［賽程表］
8月2日03:00 女子小組賽（國家隊 vs. 法國）
●田徑［賽程表］
13:30 男子20公里競走決賽（國家隊：李炎東、王朝朝、張俊）
15:20 女子20公里競走決賽（國家隊：楊家玉、劉虹、馬振霞）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH