巴黎奧運｜8月1日焦點賽事　何甄陶張心悅再出戰　張雨霏200蝶爭金【附賽程連結】 (10:41)

巴黎奧運第6日，將產生18面金牌。港隊游泳代表何甄陶、張心悅將於香港時間8月1日下午，分別出戰男子50米自由泳及女子200米背泳初賽。滑浪風帆代表貝俊龍亦會在男子帆船激光級比賽亮相。至8月2日凌晨，國家隊泳將張雨霏、葉詩文分別在女子200米蝶泳及200米蛙泳爭金牌。