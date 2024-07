巴黎奧運乒乓球混雙賽周二(30日)結束,結果由中國王楚欽/孫穎莎以4:2戰勝朝鮮李正植/金琴英,銅牌則由韓國林鐘勳/申裕斌拿下。林鐘勳在賽後以手機與中國及朝鮮的得獎選手「selfie」合照,這張「世紀合照」引起不少網民熱議。世界乒乓球協會(WTT)亦在Instagram刊登該合照,帖文形容是「Selfie chaos」,並配以自拍及大笑的emoji,有網民留言「愛與和平,世界需要更多這樣的笑容,恭喜所有選手,他們都非常可愛」(Love and Peace. The world needs more smiles like that!Congratulations to all athletes,they are indeed cute!)(聯合報/WTT Instagram)