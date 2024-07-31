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巴黎奧運｜沖浪選手「凌空飄浮」照震撼全球　法新社攝記：事前不知選手出水位　未選連拍僅影4張相 (13:57)

巴黎奧運第4日賽事完結，除了關注各國選手表現，一張日前由法新社攝影記者Jérôme Brouillet拍攝奧運沖浪比賽選手的照片亦震撼全球。

照片主角、巴西沖浪男子選手Gabriel Medina周二（30日）在比賽期間乘風破浪，完成賽事後沖上半空及脫離沖浪板，並舉手指向天慶祝，Brouillet按下快門鍵的一刻，令相中的Medina看來猶如有超能力，將自己和沖浪板凌空飄浮，情景科幻。Medina稍後在自己的Instagram帳號分享照片，更獲逾600萬讚好。

Brouillet其後分享，當日早上約6時半，他乘船前往海面的「黃金位置」等候，希望捕捉選手完成沖浪後跳出水面的一刻，但棘手的是不知道選手會從哪裏跳出，需預計跳出位置。當Medina開始沖浪時，Brouillet形容是當日最好的浪，「浪比預期高」，直至Medina離開水面才看到他，Brouillet未有選擇連拍，反而分開拍攝4張照片，最終拍下這張作品。

Brouillet形容攝影與沖浪相似，兩者都需準備工夫、付出、時機、經驗及一點運氣。儘管這張照片驚艷全球，但Brouillet仍未可以慶祝，因為他要繼續迎接未來的奧運賽事。（法新社／衛報／Jérôme Brouillet Instagram）

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