巴黎奧運｜7月31日焦點賽事　何詩蓓100自、全紅嬋跳水爭牌　「鄧謝配」出戰羽毛球混雙8強【附賽程連結】 (10:15)

巴黎奧運第5日，將產生20面金牌。港隊乒乓球代表黃鎮廷、朱成竹7月31日下午分別出戰男、女單32強賽。男子三項鐵人賽有港隊伍泰龍出賽爭獎牌。至8月1日凌晨，港隊「女飛魚」何詩蓓將出戰女子100米自由泳決賽。羽毛球「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪也將出戰混雙8強賽。國家隊方面，全紅嬋及陳芋汐在女子雙人10米高台跳水獎牌賽登場。