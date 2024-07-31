巴黎奧運｜7月31日焦點賽事　何詩蓓100自、全紅嬋跳水爭牌　「鄧謝配」出戰羽毛球混雙8強【附賽程連結】 (10:15)

巴黎奧運第5日，將產生20面金牌。港隊乒乓球代表黃鎮廷、朱成竹7月31日下午分別出戰男、女單32強賽。男子三項鐵人賽有港隊伍泰龍出賽爭獎牌。至8月1日凌晨，港隊「女飛魚」何詩蓓將出戰女子100米自由泳決賽。羽毛球「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪也將出戰混雙8強賽。國家隊方面，全紅嬋及陳芋汐在女子雙人10米高台跳水獎牌賽登場。
7月31日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●游泳［賽程表］
【何詩蓓】8月1日凌晨02:30 女子100米自由泳決賽（港隊：何詩蓓）
7月31日17:00 女子200米蛙泳初賽（國家隊：葉詩文）
7月31日17:21 男子200米背泳初賽（國家隊：徐嘉余）
7月31日17:46 女子200米蝶泳初賽（國家隊：張雨霏、陳露穎）
●羽毛球［賽程表］
【鄧謝配】8月1日凌晨不早於02:20 混合雙打8強賽（港隊：鄧俊文/謝影雪）
8月1日凌晨03:10 混合雙打8強賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊 vs. 馮彥哲/黃東萍）
7月31日不早於16:10 男單小組賽（國家隊：石宇奇）
7月31日20:00 男子雙打小組賽（國家隊：劉雨辰/歐烜屹）
7月31日不早於21:40 男單小組賽（港隊：李卓耀）
8月1日凌晨01:30 女單小組賽（國家隊：陳雨菲）
8月1日凌晨不早於02:20 男單小組賽（國家隊：李詩灃）
●跳水［賽程表］
7月31日17:00 女子雙人10米高台跳水（國家隊：全紅嬋/陳芋汐）
●三項鐵人［賽程表］
16:45 男子個人賽（港隊：伍泰龍）
●賽艇［賽程表］
15:54 男子單人雙槳艇名次賽（港隊：趙顯臻）
●乒乓球［賽程表］
16:00 女單32強賽（港隊：朱成竹）
16:00 男單32強賽（國家隊：王楚欽）
17:00 女單32強賽（國家隊：孫穎莎）
18:00 男單32強賽（港隊：黃鎮廷 vs. 國家隊：樊振東）
●滑浪風帆［賽程表］
18:13 女子iQFOiL級比賽8至11（港隊：馬君正）
19:43 男子iQFOiL級比賽7至10（港隊：鄭清然）
20:15 男子49人級帆船比賽10至12（港隊：阿輝（Akira Sakai）／祥傑（Russell Aylsworth））
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH