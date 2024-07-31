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巴黎奧運｜7月31日焦點賽事　何詩蓓100自、全紅嬋跳水爭牌　「鄧謝配」出戰羽毛球混雙8強【附賽程連結】 (10:15)

巴黎奧運第5日，將產生20面金牌。港隊乒乓球代表黃鎮廷、朱成竹7月31日下午分別出戰男、女單32強賽。男子三項鐵人賽有港隊伍泰龍出賽爭獎牌。至8月1日凌晨，港隊「女飛魚」何詩蓓將出戰女子100米自由泳決賽。羽毛球「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪也將出戰混雙8強賽。國家隊方面，全紅嬋及陳芋汐在女子雙人10米高台跳水獎牌賽登場。

7月31日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●游泳［賽程表

【何詩蓓】8月1日凌晨02:30　女子100米自由泳決賽（港隊：何詩蓓）

7月31日17:00　女子200米蛙泳初賽（國家隊：葉詩文）

7月31日17:21　男子200米背泳初賽（國家隊：徐嘉余）

7月31日17:46　女子200米蝶泳初賽（國家隊：張雨霏、陳露穎）

●羽毛球［賽程表

【鄧謝配】8月1日凌晨不早於02:20　混合雙打8強賽（港隊：鄧俊文/謝影雪）

8月1日凌晨03:10　混合雙打8強賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊 vs. 馮彥哲/黃東萍）

7月31日不早於16:10　男單小組賽（國家隊：石宇奇）

7月31日20:00　男子雙打小組賽（國家隊：劉雨辰/歐烜屹）

7月31日不早於21:40　男單小組賽（港隊：李卓耀）

8月1日凌晨01:30　女單小組賽（國家隊：陳雨菲）

8月1日凌晨不早於02:20　男單小組賽（國家隊：李詩灃）

●跳水［賽程表

7月31日17:00　女子雙人10米高台跳水（國家隊：全紅嬋/陳芋汐）

●三項鐵人［賽程表

16:45　男子個人賽（港隊：伍泰龍）

●賽艇［賽程表

15:54　男子單人雙槳艇名次賽（港隊：趙顯臻）

●乒乓球［賽程表

16:00　女單32強賽（港隊：朱成竹）

16:00　男單32強賽（國家隊：王楚欽）

17:00　女單32強賽（國家隊：孫穎莎）

18:00　男單32強賽（港隊：黃鎮廷 vs. 國家隊：樊振東）

●滑浪風帆［賽程表

18:13　女子iQFOiL級比賽8至11（港隊：馬君正）

19:43　男子iQFOiL級比賽7至10（港隊：鄭清然）

20:15　男子49人級帆船比賽10至12（港隊：阿輝（Akira Sakai）／祥傑（Russell Aylsworth））

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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