長者優惠．購物｜百佳惠康周三指定貨品九折　恆香、榮華可享九折 (11:33)

本港多間超市及餅店為年滿65歲的長者咭持有人提供優惠，如：百佳、惠康、恆香老餅家、榮華餅店等。本文綜合有關長者優惠，供讀者參考。
●百佳/Fusion/Taste/SUPADEPA/International/Gourmet
優惠：逢周三憑長者咭購買超值牌、佳之選或金御膳貨品，可享九折。
電話：2606 8658
●惠康/Marketplace
優惠：逢周三憑長者咭或樂悠咭到惠康或Market Place門市購買自家品牌貨品可享九折。
電話：2299 1133（惠康）；2299 3966（Market Place）
●裕華國貨百貨店
優惠：憑長者咭購買正價貨品，可享九折。
電話：3511 2222
註：優惠不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。
●永安百貨
優惠：憑長者咭購買指定貨品，可享八五折至九五折。逢周一及周二購買指定貨品，即可享額外九五折。
電話：2852 1888（上環總店）；2710 6288 （彌敦道店）；2196 1388（尖東店）
註：優惠不能與其他推廣優惠同時使用。
●恆香老餅家
優惠：付款前出示有效長者咭，全單可享九折。
電話：2479 2141
註：優惠不能與其他優惠同時使用，付款前須出示有效長者咭，將不會接受影印本。
●榮華餅店
優惠：憑長者咭購買標準價貨品，可享九折。
電話：2477 9947
註：優惠只適用於香港榮華指定分店，全港有36間分店，不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。優惠不能與其他優惠同時使用或兌換現金。
●香港聖安娜餅屋
優惠：憑長者咭到全線分店購買麵包西餅，皆可享九五折優惠。
電話：2991 6677
註：優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品，不能與禮餅券或其他優惠同時使用。
●美心西餅
優惠：憑長者咭到全線分店購買任何麵包，包括：美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治產品，皆可享九五折優惠。
電話：2101 1300
註：商品價格按原價計算，優惠不能與美心禮餅咭及其他優惠同時使用。
●大班麵包西餅
優惠：憑長者咭購買麵包，可享九五折。
電話：2328 8162
註：商品價格以原價計算。
長者實用資訊：rb.gy/j9ums