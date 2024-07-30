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巴黎奧運｜賀港隊奧運獲佳績　商戶優惠一文睇：一元機票飛台灣、免費送和牛、叫外賣滿120元減40元 (18:53)

港隊今屆奧運成績卓越，劍神張家朗今晨（30日）更贏得個人男子花劍冠軍，為香港摘第二面金牌。不少商戶推出各種優惠，與港人一同支持港隊運動員。本文整合各商戶賀港隊再度奪金優惠。

HK Express

即日起可透過香港快運網站以低至1元購買台北、台中及高雄機票，包20kg寄艙行李。旅遊日期為8月20日至12月10日，名額有1萬個，名額有限，先到先得。【詳情】

大灣區航空

只要於今晚（30日）11時59分前，追蹤Greater Bay Airlines大灣區航空的facebook專頁及Instagram，在大灣區航空的貼文下，留言Tag兩名朋友並留下一句鼓勵「劍神」張家朗或者港隊的説話，立即有機會可獲得1套可前往任何航點的來回機票。結果將於8月1日公布，名額50個。【詳情】

FoodPanda

透過FoodPanda消費滿150元，輸入優惠碼「TEAMHK」，即可減30元。【詳情】

Deliveroo

透過外賣平台在任何餐廳消費滿120元，輸入優惠碼「TEAM852」，即可減40元。優惠可重複使用一次，優惠期至明日（31日）晚上11時59分。【詳情】

佐賀燒肉谷 Yakiniku Guu

即日起至8月5日，每名食客可額外獲得Sapporo生啤1杯。若惠顧主放題Lv2，即可獲贈A4日本和牛牛肋條一份；惠顧主放題Lv3或以上的顧客則可獲贈A4日本和牛嫩肌壽喜燒1份。【詳情】

壽司郎

由8月1日至8月3日，食客凡購日本真鯛壽司將由2貫增至3貫，壽司價值為22元。【詳情】

牛角/牛角Buffet/温野菜/牛涮鍋/好呷台灣火鍋/和平飯店

今天（30日）至明天（31日），任何消費即可免費享有啤酒及汽水一杯。【詳情】

鴻福堂

由今天（30日）至明天（31日），以正價購買鮮製涼茶、龜苓膏及自家湯，即可享買1送1優惠。【詳情】

豐澤

即日起至7月31日，豐澤網店消費，並輸入優惠碼「CONGRATS」，買滿1000元即減50元，買滿2000元即減100元。【詳情】

必勝客

即日起至7月31日，在必勝客 Pizza Hut全線分店堂食任何必勝批，可免費加菠蘿配料一份。【詳情】

其他優惠

香港街市買魚滿100元減30元 雞翼買半磅送半磅 送1000份奧運福袋

巴黎奧運：

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