巴黎奧運｜朝鮮乒乓混雙「黑馬」爆冷入決賽　實力成謎、打法刁鑽　對手束手無策 (15:40)

爆冷擊敗次號種子日本隊

今屆奧運是時隔8年以來朝鮮再有代表出戰乒乓球。位列16號種子的24歲李鄭息及22歲金琴英，首先於上周六（27日）16強比賽中，以局數4：1爆冷擊敗次號種子、日本隊張本智和及早田希娜；翌日在8強賽同樣以局數4：1擊敗瑞典選手Kristian Karlsson、Christina Kallberg，展露強勁實力。至昨日（29日），這對朝鮮球手再在4強賽以局數4：3力挫港隊黃鎮廷、杜凱琹[報道]，成功殺入決賽。

日本代表早田希娜稱由於缺乏朝鮮選手資訊，對他們不熟悉，賽場上難以招架，完全被壓着打。杜凱琹表示朝鮮隊可供賽前研究的錄影片段較少，難以了解其真正實力。

瑞典隊也稱金、李二人之前沒打過什麼比賽，就像憑空冒出，難找應對之策。Kristian Karlsson稱金琴英的球非常刁鑽，而且二人打法罕見，表現令人嘆服。張本智和亦則稱朝鮮隊打得甚好，李鄭息反手厲害，金琴英失誤少，十分棘手。

作風神秘或成致勝因素

這對朝鮮組合賽場以外也十分低調，此前三場混雙賽事後均沒接受媒體採訪，只快步離開，更添神秘感。

新華社報道，乒乓球國際裁判長孫麒麟表示，朝鮮隊較少參賽，靠網絡沒法得知其訓練方式、技術特點，其非主流打法也讓對手不適應，例如金琴英的「反手長膠」打法便為對手製造不少麻煩。（綜合）