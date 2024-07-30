明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

巴黎奧運｜7月30日焦點賽事　黃鎮廷、杜凱琹乒乓混雙爭銅牌【附賽程連結】 (10:52)

【10:52更新】路透社報道，由於塞納河污染水平仍高，原定當地時間周二（7月30日）舉行的奧運男子三項鐵人賽，將押後一天至周三（7月31日）舉行。該比賽有港隊代表伍泰龍出戰。

【09:45】巴黎奧運第4日，將產生11面金牌。港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷、杜凱琹將於本港時間今晚（30日）7:30出賽，與韓國隊爭奪銅牌。何詩蓓將出戰女子100米自由泳初賽。賽艇代表趙顯臻則出戰男子單人雙槳艇半準決賽。

7月30日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●乒乓球［賽程表

【黃杜配】19:30　混合雙打銅牌賽（港隊：黃鎮廷/杜凱琹）

20:30　混合雙打金牌賽（國家隊：王楚欽/孫穎莎）

16:00　女子單打32強賽（國家隊：陳夢）

●游泳［賽程表

【何詩蓓】18:57　女子100米自由泳初賽（港隊：何詩蓓）**7月31日03:25舉行準決賽

17:30　男子100米自由泳初賽（港隊：何甄陶）

17:45　男子100米自由泳初賽（國家隊：潘展樂）

●羽毛球［賽程表

【楊楊配】不早於16:10　女子雙打小組賽（港隊：楊雅婷/楊霈霖）*對手為國家隊代表劉聖書/譚寧

不早於15:20　女子雙打小組賽（國家隊：陳清晨/賈一凡）

不早於21:40　男單小組賽（港隊：李卓耀）

不早於21:40　男子雙打（國家隊：劉雨辰/歐烜屹）

7月31日01:30　女單小組賽（國家隊：何冰嬌）

7月31日不早於02:20　女單小組賽（港隊：盧善恩）

●賽艇［賽程表

16:10　男子單人雙槳艇半準決賽（港隊：趙顯臻）

●滑浪風帆［賽程表

18:13　男子iQFOiL級比賽2至6——（港隊：鄭清然）

18:33　女子iQFOiL級比賽3至7——（港隊：馬君正）

20:35　男子49人級帆船比賽7至9（港隊：阿輝（Akira Sakai）／祥傑（Russell Aylsworth））

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

相關字詞﹕巴黎奧運 奧運熱點 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞