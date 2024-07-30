巴黎奧運｜7月30日焦點賽事　黃鎮廷、杜凱琹乒乓混雙爭銅牌【附賽程連結】 (10:52)

【10:52更新】路透社報道，由於塞納河污染水平仍高，原定當地時間周二（7月30日）舉行的奧運男子三項鐵人賽，將押後一天至周三（7月31日）舉行。該比賽有港隊代表伍泰龍出戰。
【09:45】巴黎奧運第4日，將產生11面金牌。港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷、杜凱琹將於本港時間今晚（30日）7:30出賽，與韓國隊爭奪銅牌。何詩蓓將出戰女子100米自由泳初賽。賽艇代表趙顯臻則出戰男子單人雙槳艇半準決賽。
7月30日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●乒乓球［賽程表］
【黃杜配】19:30 混合雙打銅牌賽（港隊：黃鎮廷/杜凱琹）
20:30 混合雙打金牌賽（國家隊：王楚欽/孫穎莎）
16:00 女子單打32強賽（國家隊：陳夢）
●游泳［賽程表］
【何詩蓓】18:57 女子100米自由泳初賽（港隊：何詩蓓）**7月31日03:25舉行準決賽
17:30 男子100米自由泳初賽（港隊：何甄陶）
17:45 男子100米自由泳初賽（國家隊：潘展樂）
●羽毛球［賽程表］
【楊楊配】不早於16:10 女子雙打小組賽（港隊：楊雅婷/楊霈霖）*對手為國家隊代表劉聖書/譚寧
不早於15:20 女子雙打小組賽（國家隊：陳清晨/賈一凡）
不早於21:40 男單小組賽（港隊：李卓耀）
不早於21:40 男子雙打（國家隊：劉雨辰/歐烜屹）
7月31日01:30 女單小組賽（國家隊：何冰嬌）
7月31日不早於02:20 女單小組賽（港隊：盧善恩）
●賽艇［賽程表］
16:10 男子單人雙槳艇半準決賽（港隊：趙顯臻）
●滑浪風帆［賽程表］
18:13 男子iQFOiL級比賽2至6——（港隊：鄭清然）
18:33 女子iQFOiL級比賽3至7——（港隊：馬君正）
20:35 男子49人級帆船比賽7至9（港隊：阿輝（Akira Sakai）／祥傑（Russell Aylsworth））
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH