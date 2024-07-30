8月展覽好去處：貓迷博覽會、美食展、電腦通訊節2024 (13:17)

暑假除了7月書展、動漫展，8月仍有不少其他展覽，包括貓迷博覽會、美食展，以及電腦通訊節，本文整理精選展覽的舉行日期、地點及票價資訊。
●國際嬰兒、兒童用品博覽
日期：8月1至3日 上午10時至晚上8時
8月4日 上午10時至晚上7時
票價：成人30元／小童（1米以下小童免費）20元【詳情】
地點：香港會議展覽中心新翼Hall 1
●香港貓迷博覽會
日期：8月2至3日 中午12時至晚上9時
8月4日 中午12時至晚上8時
票價：30元（持長者證/傷殘人士證/身高1米以下小童免費）【詳情】
地點：香港會議展覽中心Hall 3BCD
●香港貿發局美食博覽
日期：8月15至18日 上午10時至晚上10時
8月19日 上午10時至下午6時
票價：正價套票$40（包括美食博覽公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽2024）；3歲或以下小童及65歲或以上免費入場【詳情】
地點：香港會議展覽中心
●香港電腦通訊節2024
日期：8月23至25日 上午10時至晚上9時半
8月26日 上午10時至下午6時
票價：$35（1米以下小童及65歲以上長者，或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場）【詳情】
地點：香港會議展覽中心Hall 1