巴黎奧運｜7月29日焦點賽事　張家朗花劍賽爭衛冕　何詩蓓200米自由泳爭金【附賽程連結】 (10:00)

巴黎奧運第3日，將產生26面金牌。港隊張家朗出戰男子花劍賽，爭取衛冕金牌。他將於本港時間7月29日晚上7:35起出戰32強賽，若在其後的16強、8強、4強賽事晉級，金牌賽緊接於7月30日凌晨進行。另外，何詩蓓將於7月30日凌晨03:41女子200米自由泳爭金。
7月29日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●劍擊［賽程表］
【張家朗】男子個人花劍，港隊張家朗爭取衛冕金牌
7月29日19:35 32強賽
7月29日20:55 16強賽
7月29日22:20 8強賽
7月30日01:50 4強賽
7月30日03:15 銅牌賽
7月30日04:10 金牌賽
●游泳［賽程表］
【何詩蓓】7月30日03:41 女子200米自由泳決賽，港隊何詩蓓爭金
7月30日03:25 女子100米蛙泳決賽（國家隊：唐錢婷）
●乒乓球［賽程表］
【黃杜配】混合雙打準決賽 22:00（港隊：黃鎮廷/杜凱琹）、23:00（國家隊：王楚欽/孫穎莎） *7月30日晚上誕生金牌
17:00 男單64強賽（港隊：黃鎮廷）
18:00 男單64強賽（國家隊：樊振東）
18:00 女單64強賽（港隊：朱成竹）
19:00 女單64強賽（國家隊：陳夢）
●羽毛球［賽程表］
【鄧謝配】7月30日02:20 混合雙打小組賽（港隊：鄧俊文/謝影雪）
7月29日14:30 混合雙打小組賽（國家隊：馮彥哲/黃東萍）
7月29日不早於15:20 混合雙打小組賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊）
7月29日20:50 女單小組賽（港隊：盧善恩）
●射擊［賽程表］
15:30 女子10米氣步槍決賽（國家隊：黃雨婷）
18:00 男子10米氣步槍決賽（國家隊：盛李豪）
●跳水［賽程表］
17:00 男子雙人10米高台跳水決賽（國家隊：楊昊/練俊杰）
●體操［賽程表］
23:30 男子團體決賽（國家隊）
●滑浪風帆［賽程表］
18:03 女子iQFOiL級比賽1至5——（港隊：馬君正）
18:05 男子49人級帆船比賽4至6（港隊：阿輝（Akira Sakai）／祥傑（Russell Aylsworth））
18:23 男子iQFOiL級比賽1至5——（港隊：鄭清然）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH