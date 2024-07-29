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巴黎奧運｜7月29日焦點賽事　張家朗花劍賽爭衛冕　何詩蓓200米自由泳爭金【附賽程連結】 (10:00)

巴黎奧運第3日，將產生26面金牌。港隊張家朗出戰男子花劍賽，爭取衛冕金牌。他將於本港時間7月29日晚上7:35起出戰32強賽，若在其後的16強、8強、4強賽事晉級，金牌賽緊接於7月30日凌晨進行。另外，何詩蓓將於7月30日凌晨03:41女子200米自由泳爭金。

7月29日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●劍擊［賽程表

【張家朗】男子個人花劍，港隊張家朗爭取衛冕金牌

7月29日19:35　32強賽

7月29日20:55　16強賽

7月29日22:20　8強賽

7月30日01:50　4強賽

7月30日03:15　銅牌賽

7月30日04:10　金牌賽

●游泳［賽程表

【何詩蓓】7月30日03:41　女子200米自由泳決賽，港隊何詩蓓爭金

7月30日03:25　女子100米蛙泳決賽（國家隊：唐錢婷）

●乒乓球［賽程表

【黃杜配】混合雙打準決賽　22:00（港隊：黃鎮廷/杜凱琹）、23:00（國家隊：王楚欽/孫穎莎）　*7月30日晚上誕生金牌

17:00　男單64強賽（港隊：黃鎮廷）

18:00　男單64強賽（國家隊：樊振東）

18:00　女單64強賽（港隊：朱成竹）

19:00　女單64強賽（國家隊：陳夢）

●羽毛球［賽程表

【鄧謝配】7月30日02:20　混合雙打小組賽（港隊：鄧俊文/謝影雪）

7月29日14:30　混合雙打小組賽（國家隊：馮彥哲/黃東萍）

7月29日不早於15:20　混合雙打小組賽（國家隊：鄭思維/黃雅瓊）

7月29日20:50　女單小組賽（港隊：盧善恩）

●射擊［賽程表

15:30　女子10米氣步槍決賽（國家隊：黃雨婷）

18:00　男子10米氣步槍決賽（國家隊：盛李豪）

●跳水［賽程表

17:00　男子雙人10米高台跳水決賽（國家隊：楊昊/練俊杰）

●體操［賽程表

23:30　男子團體決賽（國家隊）

●滑浪風帆［賽程表

18:03　女子iQFOiL級比賽1至5——（港隊：馬君正）

18:05　男子49人級帆船比賽4至6（港隊：阿輝（Akira Sakai）／祥傑（Russell Aylsworth））

18:23　男子iQFOiL級比賽1至5——（港隊：鄭清然）

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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