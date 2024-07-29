巴黎奧運｜7月29日焦點賽事　張家朗花劍賽爭衛冕　何詩蓓200米自由泳爭金【附賽程連結】 (10:00)

巴黎奧運第3日，將產生26面金牌。港隊張家朗出戰男子花劍賽，爭取衛冕金牌。他將於本港時間7月29日晚上7:35起出戰32強賽，若在其後的16強、8強、4強賽事晉級，金牌賽緊接於7月30日凌晨進行。另外，何詩蓓將於7月30日凌晨03:41女子200米自由泳爭金。