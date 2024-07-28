天氣｜周一料有驟雨　幾陣狂風雷暴 (19:15)

【16:42】天文台下午4時40分表示，香港以南海域有雷雨區發展，並可能在未來兩三小時影響本港。市民請留意天氣變化。

黃雨警告取消

【10:42】天文台上午10時40分取消黃色暴雨警告信號。本港地區今日（28日）天氣預測：多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁南至東南風，初時高地間中吹強風。［11:01報道：將軍澳車場水浸 車主稱車「唔郁得」待拖車拖走］

多區錄逾50毫米雨量

天文台上午9時45分表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。過去數小時，本港多處地區錄得超過50毫米雨量。此外，熱帶低氣壓「格美」已在湖北減弱為低壓區。

【07:29】天文台上午5時50分發出黃色暴雨警告信號。上午5時，熱帶低氣壓格美集結在武漢之東南偏南約70公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過湖北並逐漸消散。本港地區今日（28日）天氣預測多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29°C，吹和緩至清勁南至東南風，初時高地間中吹強風。（天文台）