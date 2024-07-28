巴黎奧運｜7月28日焦點賽事　何詩蓓出戰200米自由泳　劍擊陳諾思何瑋桁出鞘【附賽程連結】 (12:50)

巴黎奧運第2日，港隊何詩蓓將出戰女子200米自由泳（詳情），劍擊陳諾思及何瑋桁分別出戰女子花劍及男子重劍（詳情）。滑浪風帆選手鄭清然、馬君正分別在男、女子iQFOiL級比賽亮相（詳情）。是日將誕生13面金牌，包括國家隊有份角逐的男子、女子10米氣手槍決賽。
7月28日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽名單及時間以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●游泳［賽程表］
●劍擊［賽程表］
【何瑋桁】19:15 男子個人重劍32強賽 *7月29日凌晨誕金牌
●乒乓球［賽程表］
16:00 女單64強賽（國家隊：孫穎莎）
16:45 女單64強賽（港隊：杜凱琹）
16:45 男單64強賽（國家隊：王楚欽）
【黃杜配】23:00 混雙8強賽（港隊：黃鎮廷／杜凱琹） *7月30日晚上誕金牌
●羽毛球［賽程表］
混雙分組賽（國家隊：14:30 馮彥哲/黃東萍，20:00 鄭思維/黃雅瓊）
不早於17:00 男單分組賽（國家隊：李詩灃）
不早於20:50 女單分組賽（國家隊：陳雨菲）
不早於7月29日02:20 女雙分組賽（港隊：楊雅婷/楊霈霖）
●射擊［賽程表］
15:30 男子10米氣手槍決賽（國家隊：謝瑜）
18:00 女子10米氣手槍決賽（國家隊：姜冉馨、李雪）
●賽艇［賽程表］
15:36 男子單人雙槳艇復活賽（港隊：趙顯臻）
●帆船［賽程表］
19:15起 男子49人級第1至3場（港隊：祥傑／阿輝）
●滑浪風帆［賽程表］
18:13起 女子iQFOiL級比賽第1至4場（港隊：馬君正）
18:33起 男子iQFOiL級比賽第1至4場（港隊：鄭清然）
●游泳［賽程表］
約17:00 男子200米自由泳分組預賽（國家隊：潘展樂、季新杰）
約17:27 女子100米蛙泳分組預賽（國家隊：唐錢婷、楊暢）
29/7 02:40 女子100米蝶泳決賽（國家隊：張雨霏）（張雨霏覃海洋誓圓雙金夢）
29/7 03:44 男子100米蛙泳決賽（國家隊：覃海洋）（張雨霏覃海洋誓圓雙金夢）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH