巴黎奧運｜7月28日焦點賽事　何詩蓓出戰200米自由泳　劍擊陳諾思何瑋桁出鞘【附賽程連結】 (12:50)

7月28日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽名單及時間以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●游泳［賽程表］

【何詩蓓】29/7 03:50 女子200米自由泳準決賽 *7月30日凌晨誕金牌

●劍擊［賽程表］

【陳諾思】20:35 女子個人花劍16強賽 *7月29日凌晨誕金牌

【何瑋桁】19:15 男子個人重劍32強賽 *7月29日凌晨誕金牌

●乒乓球［賽程表］

16:00 女單64強賽（國家隊：孫穎莎）

16:45 女單64強賽（港隊：杜凱琹）

16:45 男單64強賽（國家隊：王楚欽）

【黃杜配】23:00 混雙8強賽（港隊：黃鎮廷／杜凱琹） *7月30日晚上誕金牌

●羽毛球［賽程表］

混雙分組賽（國家隊：14:30 馮彥哲/黃東萍，20:00 鄭思維/黃雅瓊）

不早於17:00 男單分組賽（國家隊：李詩灃）

不早於20:50 女單分組賽（國家隊：陳雨菲）

不早於7月29日02:20 女雙分組賽（港隊：楊雅婷/楊霈霖）

●射擊［賽程表］

15:30 男子10米氣手槍決賽（國家隊：謝瑜）

18:00 女子10米氣手槍決賽（國家隊：姜冉馨、李雪）

●賽艇［賽程表］

15:36 男子單人雙槳艇復活賽（港隊：趙顯臻）

●帆船［賽程表］

19:15起 男子49人級第1至3場（港隊：祥傑／阿輝）

●滑浪風帆［賽程表］

18:13起 女子iQFOiL級比賽第1至4場（港隊：馬君正）

18:33起 男子iQFOiL級比賽第1至4場（港隊：鄭清然）

●游泳［賽程表］

約17:00 男子200米自由泳分組預賽（國家隊：潘展樂、季新杰）

約17:27 女子100米蛙泳分組預賽（國家隊：唐錢婷、楊暢）

29/7 02:40 女子100米蝶泳決賽（國家隊：張雨霏）（張雨霏覃海洋誓圓雙金夢）

29/7 03:44 男子100米蛙泳決賽（國家隊：覃海洋）（張雨霏覃海洋誓圓雙金夢）

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH