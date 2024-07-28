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巴黎奧運｜7月28日焦點賽事　何詩蓓出戰200米自由泳　劍擊陳諾思何瑋桁出鞘【附賽程連結】 (12:50)

巴黎奧運第2日，港隊何詩蓓將出戰女子200米自由泳（詳情），劍擊陳諾思及何瑋桁分別出戰女子花劍及男子重劍（詳情）。滑浪風帆選手鄭清然、馬君正分別在男、女子iQFOiL級比賽亮相（詳情）。是日將誕生13面金牌，包括國家隊有份角逐的男子、女子10米氣手槍決賽。

7月28日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽名單及時間以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●游泳［賽程表

【何詩蓓】18:00　女子200米自由泳分組預賽（何詩蓓總成績第5晉準決賽
【何詩蓓】29/7 03:50 女子200米自由泳準決賽 *7月30日凌晨誕金牌

●劍擊［賽程表

【陳諾思】17:25　女子個人花劍32強賽（陳諾思「決一劍」擊敗日本一姐闖16強
【陳諾思】20:35　女子個人花劍16強賽　*7月29日凌晨誕金牌

【何瑋桁】19:15　男子個人重劍32強賽　*7月29日凌晨誕金牌

●乒乓球［賽程表

16:00　女單64強賽（國家隊：孫穎莎）

16:45　女單64強賽（港隊：杜凱琹）

16:45　男單64強賽（國家隊：王楚欽）

【黃杜配】23:00　混雙8強賽（港隊：黃鎮廷／杜凱琹）　*7月30日晚上誕金牌

●羽毛球［賽程表

混雙分組賽（國家隊：14:30 馮彥哲/黃東萍，20:00 鄭思維/黃雅瓊）

不早於17:00　男單分組賽（國家隊：李詩灃）

不早於20:50　女單分組賽（國家隊：陳雨菲）

不早於7月29日02:20　女雙分組賽（港隊：楊雅婷/楊霈霖）

●射擊［賽程表

15:30　男子10米氣手槍決賽（國家隊：謝瑜）

18:00　女子10米氣手槍決賽（國家隊：姜冉馨、李雪）

●賽艇［賽程表

15:36　男子單人雙槳艇復活賽（港隊：趙顯臻）

●帆船［賽程表

19:15起　男子49人級第1至3場（港隊：祥傑／阿輝）

●滑浪風帆［賽程表

18:13起　女子iQFOiL級比賽第1至4場（港隊：馬君正）

18:33起　男子iQFOiL級比賽第1至4場（港隊：鄭清然）

●游泳［賽程表

約17:00　男子200米自由泳分組預賽（國家隊：潘展樂、季新杰）

約17:27　女子100米蛙泳分組預賽（國家隊：唐錢婷、楊暢）

29/7 02:40　女子100米蝶泳決賽（國家隊：張雨霏）（張雨霏覃海洋誓圓雙金夢

29/7 03:44　男子100米蛙泳決賽（國家隊：覃海洋）（張雨霏覃海洋誓圓雙金夢

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

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