巴黎奧運｜Celine Dion開幕禮獻唱　毋懼惡疾重踏舞台【附影片連結】 (13:50)

在奧運開幕禮尾聲，當最後一棒火炬手，法國柔道代表Teddy Riner與田徑名將Marie-José Pérec將聖火燃點連接大型熱氣球的主火炬台，Celine Dion於艾菲爾鐵塔上高唱《Hymne à l'amour》，標誌着巴黎奧運正式揭幕。加拿大總理杜魯多在社交平台X發文，稱Celine Dion克服很多困難才能重踏舞台，「Celine，很高興看到你再次唱歌」。【Celine Dion演唱片段連結】

僵硬人症候群會導致肢體肌肉僵硬，對聲音、觸碰和情緒刺激變得敏感，引發肌肉痙攣。Celine Dion的抗病過程早前拍成紀錄片《世紀天后：席琳狄翁》，望喚起大眾關注SPS。該片今年6月在紐約首映時，她感謝大家的支持，全場觀眾隨即起立鼓掌致意，場面感人。（路透社）