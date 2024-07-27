巴黎奧運｜Celine Dion開幕禮獻唱　毋懼惡疾重踏舞台【附影片連結】 (13:50)

巴黎奧運今（27日）盛大開幕，加拿大法裔樂壇天后Celine Dion壓軸登場，在艾菲爾鐵塔上高唱法國傳奇歌后Edith Piaf的名曲《Hymne à l'amour》成為亮點，是她自2020年3月以來，再次重踏舞台現場獻唱，56歲的她由於患上罕見病僵硬人症候群（Stiff person syndrome，SPS），在2022年公布患病，並取消巡迴演唱會。
在奧運開幕禮尾聲，當最後一棒火炬手，法國柔道代表Teddy Riner與田徑名將Marie-José Pérec將聖火燃點連接大型熱氣球的主火炬台，Celine Dion於艾菲爾鐵塔上高唱《Hymne à l'amour》，標誌着巴黎奧運正式揭幕。加拿大總理杜魯多在社交平台X發文，稱Celine Dion克服很多困難才能重踏舞台，「Celine，很高興看到你再次唱歌」。【Celine Dion演唱片段連結】
僵硬人症候群會導致肢體肌肉僵硬，對聲音、觸碰和情緒刺激變得敏感，引發肌肉痙攣。Celine Dion的抗病過程早前拍成紀錄片《世紀天后：席琳狄翁》，望喚起大眾關注SPS。該片今年6月在紐約首映時，她感謝大家的支持，全場觀眾隨即起立鼓掌致意，場面感人。（路透社）
Atlanta 1996 Paris 2024
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Céline Dionpic.twitter.com/PHnt4JOUUd— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024
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