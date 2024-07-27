巴黎奧運｜7月27日焦點賽事　港隊「鄧謝配」、江旻憓登場　國家隊射擊跳水爭首金【附賽程連結】 (10:59)

巴黎奧運開幕，港隊於香港時間7月27日首次出戰，羽毛球「鄧謝配」再戰混雙，江旻憓出戰重劍個人賽。當日奧運將產生14面金牌，其中兩個誕生金牌的項目分別是射擊混合團體10米氣步槍，以及女子跳水雙人3米跳板，國家隊很大機會在這天摘得本屆奧運首金。
7月27日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）
●劍擊［賽程表］
【江旻憓】16:50 女子個人重劍32強賽（港隊：江旻憓） *7月28日凌晨產生金牌
●羽毛球［賽程表］
【鄧謝配】20:00 混合雙打小組賽（港隊：鄧俊文/謝影雪）
【楊楊配】20:00 女子雙打小組賽（港隊：楊雅婷/楊霈霖）
14:30 女子單打小組賽（國家隊：何冰嬌）
14:30、不早於21:40 混合雙打小組賽（國家隊：馮彥哲/黃東萍、鄭思維/黃雅瓊）
不早於15:20 男子雙打小組賽（國家隊：梁偉鏗/王昶）
不早於17:00 男子單打小組賽（國家隊：石宇奇）
16:10、20:00 女子雙打小組賽（國家隊：陳清晨/賈一凡、劉聖書/譚寧）
●射擊［賽程表］
15:00 混合團體10米氣步槍（國家隊：盛李豪/黃雨婷、杜林澍/韓佳予）*此項目可能是國家隊第一金
●跳水［賽程表］
17:00 女子雙人3米彈板跳水（國家隊：陳藝文/昌雅妮）*將產生金牌
●賽艇［賽程表］
15:00 男子單人雙槳艇分組預賽（港隊：趙顯臻）
●柔道［賽程表］
16:00 女子48公斤級32強賽（港隊：王嘉莉）
●游泳［賽程表］
約17:00 女子100米蝶泳分組預賽（國家隊：張雨霏）
約17:30 男子100米蛙泳分組預賽（國家隊：覃海洋、孫佳俊）
約18:15 女子4x100米自由泳接力分組預賽（港隊、國家隊）
●體操［賽程表］
21:30 男子跳馬預賽（港隊：石偉雄）
●乒乓球［賽程表］
22:30 混合雙打16強賽（國家隊：王楚欽/孫穎莎）
23:15 混合雙打16強賽（港隊：黃鎮廷/杜凱琹）
巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH