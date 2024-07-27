巴黎奧運｜7月27日焦點賽事　港隊「鄧謝配」、江旻憓登場　國家隊射擊跳水爭首金【附賽程連結】 (10:59)

7月27日焦點賽事（*賽事時間為香港時間，出賽時間及名單以奧運官方網站（連結）最新公布為準。）

●劍擊［賽程表］

【江旻憓】16:50 女子個人重劍32強賽（港隊：江旻憓） *7月28日凌晨產生金牌

（21:50 8強賽，28/7凌晨01:00 4強賽，28/7凌晨02:40 銅牌賽，28/7凌晨03:30 金牌賽）

●羽毛球［賽程表］

【鄧謝配】20:00 混合雙打小組賽（港隊：鄧俊文/謝影雪）

【楊楊配】20:00 女子雙打小組賽（港隊：楊雅婷/楊霈霖）

14:30 女子單打小組賽（國家隊：何冰嬌）

14:30、不早於21:40 混合雙打小組賽（國家隊：馮彥哲/黃東萍、鄭思維/黃雅瓊）

不早於15:20 男子雙打小組賽（國家隊：梁偉鏗/王昶）

不早於17:00 男子單打小組賽（國家隊：石宇奇）

16:10、20:00 女子雙打小組賽（國家隊：陳清晨/賈一凡、劉聖書/譚寧）

●射擊［賽程表］

15:00 混合團體10米氣步槍（國家隊：盛李豪/黃雨婷、杜林澍/韓佳予）*此項目可能是國家隊第一金

●跳水［賽程表］

17:00 女子雙人3米彈板跳水（國家隊：陳藝文/昌雅妮）*將產生金牌

●賽艇［賽程表］

15:00 男子單人雙槳艇分組預賽（港隊：趙顯臻）

●柔道［賽程表］

16:00 女子48公斤級32強賽（港隊：王嘉莉）

●游泳［賽程表］

約17:00 女子100米蝶泳分組預賽（國家隊：張雨霏）

約17:30 男子100米蛙泳分組預賽（國家隊：覃海洋、孫佳俊）

約18:15 女子4x100米自由泳接力分組預賽（港隊、國家隊）

●體操［賽程表］

21:30 男子跳馬預賽（港隊：石偉雄）

●乒乓球［賽程表］

22:30 混合雙打16強賽（國家隊：王楚欽/孫穎莎）

23:15 混合雙打16強賽（港隊：黃鎮廷/杜凱琹）

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH