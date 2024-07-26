奧運熱點｜蘋果地圖更新巴黎地標　3D細緻呈現艾菲爾鐵塔、羅浮宮、凡爾賽宮　「深色模式」顯神秘 (13:50)

巴黎奧運如箭在弦，蘋果（Apple）iPhone、iPad及Mac系列內置的地圖應用程式近日配合奧運來臨而更新，以更細緻3D呈現著名建築物及奧運相關地點，例如艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮、協和廣場及羅浮宮等地標，而且放大看也能看清細節。若手機使用「深色模式」【使用方法】，這些地標更會如在黑夜般亮起燈光，增添神秘感。
●凱旋門（Arc de Triomphe）
●羅浮宮（Louvre Museum）
●巴黎大皇宮（Grand Palais）
●特羅卡德羅廣場（Place du Trocadero）、艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）及戰神廣場（Champ de Mars）
●凡爾賽宮（Palace of Versailles）
●塞納河（Seine River）及亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）
●協和廣場（Place de la Concorde）
●巴黎古監獄（Conciergerie）及巴黎聖禮拜堂（Sainte-Chapelle）
●巴黎市政廳（Hotel de Ville）
●巴黎歌劇院（Palais Garnier）
●火災後維修中的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）
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巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH