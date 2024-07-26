奧運熱點｜開幕團服逐一睇　海地新西蘭展民族色彩　捷克英國設計含國樹國花 (15:33)

富民族色彩的設計

．海地

加勒比島國海地的代表團服充滿色彩，是由海地意大利裔設計師Stella Jean創作。男裝外套以海地傳統編織服裝Guayabera為靈感，而女裝襯衫則以海地傳統「藍色棉花」製成。海地長年受政治動盪、貧窮及天災影響，設計師表示，希望以鮮明對比設計，為海地帶來一點色彩。

．新西蘭

新西蘭的原住民毛利人廣為人知，而他們的傳統手藝亦會再次登上奧運舞台。新西蘭代表團兩名持旗手將披上毛利傳統手織羽毛斗篷Kakahu進場，這件新製的斗篷使用逾1.1萬根羽毛，歷時16個月編織而成，讓毛利文化走入國際視野。

．蒙古

由蒙古品牌Michel&Amazonka設計的蒙古代表團服近日於網上瘋傳，被形容為「最美團服」。男女裝均配有白色襯衫及刺繡背心，男運動員會配備白禮帽及白布鞋，女健兒就有傳統頭飾耳環、白色百褶裙及刺繡布袋等。

Michel&Amazonka介紹稱，背心的刺繡暗含多個蒙古傳統特色及奧運元素。首先，背心中央繡有9面旗幟，象徵蒙古傳統競技節日那達慕大會開幕式升起9面白旗，形式與奧運會開幕禮相似，下方亦繡上象徵奧運的火炬標誌。背心底部繡有珠穆朗瑪峰，象徵運動員取得成功所需的堅持不懈，而獵鷹就代表力量、敏捷及征服勝利，體現深厚蒙古文化。

．中華台北

台灣設計師周裕穎與多名藝術家合作，以台灣「山、海、城市、原住民」為設計核心，創作中華台北代表團的西裝團服。服裝整體以海洋的藍色系為主調，手工胸花由象徵台灣的梅花及寓意「加油」的油菜花組成。內襯的「Chinese Taipei」字樣翻轉後會亦變成「加油」。

含國家象徵的設計

．捷克

以捷克傳統服裝baloňák為靈感的藍白色墨染長褸，為捷克代表團帶來簡潔時尚魅力。每位運動員均配以一塊玻璃製的發光椴樹樹葉，除了象徵捷克國樹，亦意味為健兒比賽時提供保護及力量。

．烏克蘭

以國旗顏色黃藍作主調的烏克蘭代表團服由波蘭品牌4F設計，服裝元素融合烏克蘭主要出口的小麥及傳統刺繡，以小麥象徵成長及繁榮，並在刺繡中暗藏代表「勝利（Victory）」的編碼。

．澳洲

由澳洲本土品牌Sportscraft打造的團服，以象徵澳洲海灘、農作物和森林的金色和綠色作主色調。男士西裝外套搭配及膝米色短褲，女裝就配可穿搭短褲或綠白金的百褶裙，是少有穿着短褲出場的代表團。

．英國

英國代表團以鮮明的國旗顏色紅白藍及符號設計，繡上英國的4種國花，分別是代表英格蘭的玫瑰、代表蘇格蘭的薊花、代表威爾斯的水仙花及代表北愛爾蘭的三葉草。

．中國

國家隊代表團入場團服以「逐夢」為主題，既取普通話諧音「竹」，亦將竹子元素應用於設計中，寓意和諧團結、節節高升、成竹在胸。男女禮服外套均採用長城磚瓦的工字紋樣，以橫平豎直紋路表達磊落嚴謹之意。女裝融合具旗袍和宋代服飾設計，男裝就加入小立領盤扣設計。

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