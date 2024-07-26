動漫節開鑼　開放時間、票價、入場安排一覽【附活動連結】 (09:10)

第25屆香港動漫電玩節7月26日至7月30日在灣仔會議展覽中心舉行，本文綜合動漫節入場資訊、票價、以及活動連結等資訊。
．動漫節日期、時間及地點
- 7月26-29日上午10時至晚上9時
- 7月30日上午10時至晚上8時
地點︰香港灣仔會議展覽中心一號展覽廳
．票價
- 一般門票：42元（12歲或以上）
- 小童門票：20元（3-11歲）進場時須出示附有相片的證明文件（如學生證）
- 3歲以下小童可免費進場
- 潮巨匠「玩具放暑假」閃咭珍藏門票：150元
- 3回特快入場券：300元
．進場安排
- 持票親子/長者/旅客/傷健人士出示有效證明文件，可經1B特快通道入場，每位長者或傷健人士可由1名持票成人陪同
- 11歲或以下持票小童必須由18歲或以上的持票人士陪同，小童可由最多2名持票成人陪同經1B通道進場
- 一般門票經1C通道入場
- 1B特快通道（上午10時30分開放）
- 1C通道（上午10時正開放）
．購票方法
- 一般門票可透過ACGHKApp、bilibili或01空間購買電子票，實體門票在7-11便利店或Circle K便利店發售
- 小童門票只在ACGHKApp或01空間出售
- 特別門票只在ACGHKApp售賣
- 除旅客門票外，現場不設售票處
．活動資訊：【詳情按此】