動漫節開鑼　開放時間、票價、入場安排一覽【附活動連結】 (09:10)

．動漫節日期、時間及地點

- 7月26-29日上午10時至晚上9時

- 7月30日上午10時至晚上8時

地點︰香港灣仔會議展覽中心一號展覽廳

．票價

- 一般門票：42元（12歲或以上）

- 小童門票：20元（3-11歲）進場時須出示附有相片的證明文件（如學生證）

- 3歲以下小童可免費進場

- 潮巨匠「玩具放暑假」閃咭珍藏門票：150元

- 3回特快入場券：300元

．進場安排

- 持票親子/長者/旅客/傷健人士出示有效證明文件，可經1B特快通道入場，每位長者或傷健人士可由1名持票成人陪同

- 11歲或以下持票小童必須由18歲或以上的持票人士陪同，小童可由最多2名持票成人陪同經1B通道進場

- 一般門票經1C通道入場

- 1B特快通道（上午10時30分開放）

- 1C通道（上午10時正開放）

．購票方法

- 一般門票可透過ACGHKApp、bilibili或01空間購買電子票，實體門票在7-11便利店或Circle K便利店發售

- 小童門票只在ACGHKApp或01空間出售

- 特別門票只在ACGHKApp售賣

- 除旅客門票外，現場不設售票處

．活動資訊：【詳情按此】