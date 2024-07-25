奧運熱點｜LVMH打造「時尚奢華」　LV製作奬牌箱火炬箱　Berluti午夜藍禮服顯法式優雅 (09:37)

LV：奬牌箱火炬箱、禮儀先生小姐服裝、奬牌托盤

以設計行李箱起家的LV製作兩個奬牌箱，用於存放巴黎奧運及殘奧的奬牌。奬牌箱以LV經典箱款Malle Coiffeuse作設計藍本，分為中央部分及兩邊猶如翅膀的側箱，每個箱可容納468面奬牌。箱內採用黑色霧面皮革，並印有奧運及殘奧標誌。

至於由LV設計的火炬箱內，底座和頂蓋均有圓形凹位，讓火炬牢固嵌於箱中，為火炬運送提供保護。

除了硬箱系列，LV更為頒奬禮上協助送遞奬牌的禮儀先生小姐設計服裝。服裝為中性設計，包括一件恤衫、闊腳褲及法國傳統gavroche帽，甚至連奬牌托盤都用LV包辦設計。

Chaumet：奬牌設計

法國皇室御用珠寶品牌、LVMH旗下的Chaumet為獎牌加入法國元素，包括獎牌上的放射狀刻紋，是以巴黎另一稱號「光之城」為靈感。奬牌正中間的六角形鐵片，更是取自艾菲爾鐵塔翻新時所換的鐵塊材料。

奬牌背面刻有奧運起源地希臘雅典的衛城及艾菲爾鐵塔圖案。殘奧奬牌背面刻有仰視艾菲爾鐵塔的景色，以及刻有點字。

Berluti：法國代表隊開幕團服設計

Berluti以法國國旗「藍白紅」為基調，以典雅的午夜藍燕尾服、漸變領口、白恤衫、裙及運動鞋，設計1500套法國代表隊的開幕式出場團服，滲出濃厚的法式優雅。

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巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH