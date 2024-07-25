 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

奧運熱點｜LVMH打造「時尚奢華」　LV製作奬牌箱火炬箱　Berluti午夜藍禮服顯法式優雅 (09:37)

巴黎奧運開幕在即，法國國寶級奢侈品集團LVMH作為本屆奧運的創意伙伴，旗下品牌Louis Vuitton（LV）、Chaumet及Berluti負責設計奬牌箱及火炬箱、奬牌托盤、奬牌及法國代表隊開幕團服等，打造充滿時尚奢華感的奧運。

LV：奬牌箱火炬箱、禮儀先生小姐服裝、奬牌托盤

以設計行李箱起家的LV製作兩個奬牌箱，用於存放巴黎奧運及殘奧的奬牌。奬牌箱以LV經典箱款Malle Coiffeuse作設計藍本，分為中央部分及兩邊猶如翅膀的側箱，每個箱可容納468面奬牌。箱內採用黑色霧面皮革，並印有奧運及殘奧標誌。

至於由LV設計的火炬箱內，底座和頂蓋均有圓形凹位，讓火炬牢固嵌於箱中，為火炬運送提供保護。

除了硬箱系列，LV更為頒奬禮上協助送遞奬牌的禮儀先生小姐設計服裝。服裝為中性設計，包括一件恤衫、闊腳褲及法國傳統gavroche帽，甚至連奬牌托盤都用LV包辦設計。

Chaumet：奬牌設計

法國皇室御用珠寶品牌、LVMH旗下的Chaumet為獎牌加入法國元素，包括獎牌上的放射狀刻紋，是以巴黎另一稱號「光之城」為靈感。奬牌正中間的六角形鐵片，更是取自艾菲爾鐵塔翻新時所換的鐵塊材料。

奬牌背面刻有奧運起源地希臘雅典的衛城及艾菲爾鐵塔圖案。殘奧奬牌背面刻有仰視艾菲爾鐵塔的景色，以及刻有點字。

Berluti：法國代表隊開幕團服設計

Berluti以法國國旗「藍白紅」為基調，以典雅的午夜藍燕尾服、漸變領口、白恤衫、裙及運動鞋，設計1500套法國代表隊的開幕式出場團服，滲出濃厚的法式優雅。

更多奧運熱點：

國家隊逾半運動員首戰奧運　新星11歲鄭好好出戰滑板　17歲黃雨婷氣步槍衝金

國家隊點將錄　誰最年輕？誰再衝金？

圖輯：回顧港將奧運獎牌時刻

短片：巴黎奧運圖標 你猜對多少個？

短片：奧運打卡好去處 港九6地點逐一睇

巴黎奧運專題報道：shorturl.at/zcQOH

相關字詞﹕巴黎奧運 奧運熱點 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞