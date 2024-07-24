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奧運熱點｜國家隊逾半運動員首戰奧運　新星11歲鄭好好出戰滑板　17歲黃雨婷氣步槍衝金 (09:36)

今次巴黎奧運的中國代表團的405名運動員中，有223名是首次參加奧運的新星，佔總數55%。名單中更有不少「00後」、「05後」甚至「10後」年輕運動員，展現新舊傳承。本文介紹國家隊出戰滑板、游泳、射擊、體操、羽毛球和霹靂舞6項目的重點年輕運動員。

1. 滑板

今屆國家隊有4名年輕女將出戰滑板項目，包括出戰街式賽的19歲曾文蕙、14歲崔宸曦、13歲朱沅鈴，以及出戰碗池賽的11歲鄭好好。只有曾文蕙是第二次參加奧運，其餘均是首戰奧運。其中鄭好好不但是本屆中國奧運代表團最年輕運動員，也是歷屆最年輕。

2. 游泳

奧運中國游泳隊近半隊員未滿21歲，年紀最小為16歲女泳將高唯中和孔雅琪。最矚目是19歲潘展樂，他今年2月在世錦賽奪得男子100米自由泳冠軍，巴黎奧運將出戰50米、100米及200米自由泳，力求衝金。而年僅20歲、有「蛙后」之稱的唐錢婷，將出戰100米蛙泳。

3. 射擊

射擊隊「00後」選手共有10名，其中兩名「05後」小將黃雨婷和梁小丫將分別出戰氣步槍和手槍項目。17歲黃雨婷將出戰女子10米氣步槍，並與19歲拍檔盛李豪一起爭奪10米氣步槍混合團體項目金牌。

4. 體操

今屆體操隊領軍人物為「00後」男隊長張博恒和「05後」女隊長邱祺緣。17歲邱祺緣在高低槓、平衡木以及全能項目都有很強的實力，在2023年世錦賽贏得高低槓冠軍。曾奪2021年世錦賽男子個人全能冠軍的張博恒，亦有望衝金。

5. 羽毛球

羽毛球隊「00後」組合梁偉鏗和王昶將出戰男子雙打，位列男雙頭號種子。另外，男單六號種子李詩灃、女雙二號種子劉聖書和譚寧也是首戰奧運，擁有「一鳴驚人」的實力。

6. 霹靂舞

今屆新項目霹靂舞，中國隊3名選手當中有兩人未滿20歲。18歲女將劉清漪（B-girl 671）具有鮮明的個人風格和力量感，唯一男將、19歲的亓祥宇（B-boy Lithe-ing）則在霹靂舞中融合了中國武術的元素，將在巴黎賽場展現中國風格。

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