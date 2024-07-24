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奧運熱點｜首個官方吉祥物是臘腸狗　千禧奧運有3款吉祥物　一文重溫歷屆特別吉祥物 (15:21)

奧運吉祥物承載奧林匹克精神，亦協助推廣主辦城市的歷史和文化，除了本屆巴黎奧運的吉祥物「弗里吉」（Phryge），你又記得哪個吉祥物？最早出現的吉祥物又是什麼？本文重溫部分特別吉祥物。

●首個非正式吉祥物

最早出現類似吉祥物是1968年法國格勒諾布爾冬季奧運會的Shuss，設計師Aline Lafargue聲稱只用了一晚便創作了它。Shuss的造型是一個踩着滑雪板的男子，頭部有奧運五環標誌，身體呈閃電形。不過當年奧委會是以「角色（character）」形容Shuss，而非「吉祥物（mascot）」。

●首個官方吉祥物

1972年慕尼黑奧運會的臘腸狗Waldi是首個官方認可在夏季奧運會使用的吉祥物，其原型為德國巴伐利亞州（Bavaria）非常受歡迎的臘腸狗，以耐力、堅韌和敏捷聞名。

●首次出現3款吉祥物

2000年悉尼奧運出現3款吉祥物，分別為鴨嘴獸希德Syd（代表悉尼Sydney）、笑翠鳥奧利Olly（代表奧運Olympic）和針鼴米利Millie（代表千禧年Millennium）。

●最多吉祥物

2008年北京奧運共有5隻「福娃」吉祥物，包括貝貝、晶晶、歡歡、迎迎及妮妮，5個名字的普通話讀音串連成「北京歡迎你」。

●巴黎奧運「弗里吉」

「弗里吉」設計靈感來自法國特色服飾「弗里吉帽」（Phrygian Caps），象徵自由、革命和法國。主辦方望透過「弗里吉」，傳遞「體育可以改變一切」的信息，讓人們把運動融入生活。

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