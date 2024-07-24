奧運熱點｜國家隊點將錄　誰最年輕？誰再衝金？ (09:03)

巴黎奧運將於7月26日揭幕，中國奧運代表團包括405名運動員，平均年齡為25歲。名單中不少是港人熟悉的名字，本文介紹國家隊重點運動員。
本屆年紀最小運動員
●鄭好好（滑板）
11歲滑板選手鄭好好是中國首名「10後」運動員出戰奧運，也是中國代表團歷屆奧運最年輕的運動員，將出戰巴黎奧運滑板女子碗池賽。
鄭好好生於廣東中山，7歲生日時獲得一塊滑板作為生日禮物，7歲半便開始接受專業滑板訓練，9歲參加全運會，是全運會史上最年輕參賽者，更獲得了第14名的成績。鄭好好本月初才剛小學畢業。而巴黎奧運8月11日閉幕當日，正是鄭好好的12歲生日。
本屆年紀最大運動員
●劉虹（競步）
37歲的劉虹是競步（內地稱競走）運動員，今屆亦是她第5度參加奧運，在此前3屆奧運均有收穫獎牌，至今擁1金1銀1銅。她亦是「媽媽級」田徑運動員。
2002年，時年15歲的劉虹到了深圳，展開競步運動員生涯，因此常說自己是「深圳的女兒，福田的女兒」。她於2016年里約熱內盧奧運奪金後一度淡出賽場，2018年誕女，產後半年復出。上屆東京奧運是她成為人母之後首次奧運，但女兒未能去現場加油。她因此決定再戰奧運，要帶女兒去比賽現場感受奧運氛圍。
再度衝金42名奧運冠軍運動員
●馬龍（乒乓球）
35歲的馬龍今屆是第四次出戰奧運，屬奧運「元老級」運動員。他過去3屆累計獲5金。全面球風為他贏得「六邊形戰士」的美譽，可惜他今次無緣男單比賽，只參與團體戰。不過他對於能再次出戰奧運感到非常興奮，期待跟隊友拿下團體冠軍。
●全紅嬋（跳水）
跳水好手全紅嬋在上屆東京奧運以14歲之齡首次出戰，是該屆中國奧運代表團最年輕運動員。她在女子10米高台跳水項目中拿下個人首枚奧運金牌，其中兩跳獲所有裁判給了10分滿分，創造了總分466.2分的史上最高分數，震驚世界。現年17歲的她再戰奧運，外界均期望她再跳出令人震驚的「完美10分」。
●張雨霏（游泳）
中國「蝶后」張雨霏在東京奧運奪得兩金兩銀佳績，包括100米蝶泳奪銀及200米蝶泳奪金。本屆巴黎奧運她將出戰3項比賽，除了100米、200米蝶泳，還將出戰50米自由泳。她受訪時表示，本屆小目標是超越上屆奧運的獎牌數，大目標是擁有一項屬於自己的世界紀錄。
●陳雨菲（羽毛球）
陳雨菲在東京奧運獲得羽毛球女單金牌，目前世界排名第二的她再戰女單，力求衛冕。不過她面對多名強敵，包括韓國安洗瑩、日本山口茜、中華台北戴資穎等。其中安洗瑩被陳雨菲點名稱是挑戰衛冕的最大威脅。
奧運「元老級」運動員
●鞏立姣（鉛球）
鉛球老將鞏立姣今屆以35歲之齡，第5次出戰奧運，至今累計收穫1金1銀1銅。她表明希望今屆衛冕，同時投出21米這個終極目標。
●曹緣（跳水）
29歲的曹緣是中國跳水隊老將，今屆第四度出戰奧運，是繼熊倪及吳敏霞之後中國跳水隊的第三人。過去三屆他累計獲3金1銀1銅，包括上屆的男子10米高台跳水，今屆爭取衛冕10米高台跳水金牌。他此前已在世界三大賽（世錦賽、世界盃、奧運）中先後奪19金，將在巴黎奧運衝擊第20金，期望繼田亮之後成為第二名手握20金的中國跳水運動員。
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