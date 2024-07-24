AI智慧應用｜長片字幕生成免費工具　Good Tape可逐句回播　離線版Whisper Transcription夠快 (11:09)

為半小時的影片貼上字幕，相信是不少人的噩夢，但現今透過人工智能（AI），影片字幕毋須再靠人手。明報電子平台組實測兩款建基於OpenAI Whisper技術的語音生成字幕工具「Good Tape」及「Whisper Transcription」，以免費版測試將一段約半小時廣東話影片變成書面語、繁體中文字幕的所需時間及準確度。