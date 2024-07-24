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AI智慧應用｜長片字幕生成免費工具　Good Tape可逐句回播　離線版Whisper Transcription夠快 (11:09)

為半小時的影片貼上字幕，相信是不少人的噩夢，但現今透過人工智能（AI），影片字幕毋須再靠人手。明報電子平台組實測兩款建基於OpenAI Whisper技術的語音生成字幕工具「Good Tape」及「Whisper Transcription」，以免費版測試將一段約半小時廣東話影片變成書面語、繁體中文字幕的所需時間及準確度。

Good Tape簡介

Good Tape是丹麥網媒Zetland ApS創立的網頁版工具【網站連結】，免費版可為最長30分鐘的語音生成字幕，每月最多生成3段語音；付費版（每月9歐元起，約76港元）不限影片及錄音長度，生成速度亦會加快。Good Tape表示，所有錄音均加密傳輸，私隱度高，用戶可自行選擇是否在網頁中保留錄音。

測試結果：

．生成文字後，用戶可逐句回播錄音

．可選擇導出檔案格式，如TXT和SRT等

．生成需時約1小時

．部分內容變成簡體中文

．大部分內容未有以標點分隔

．有錯字，如「哈密瓜」變「蝦蜜瓜」、「熊本」變「紅本」等

Whisper Transcription簡介

Whisper Transcription是蘋果Mac機應用程式【下載連結】，提供離線使用，生成內容直接儲存在電腦內。免費版未有限制語音長度，官方稱付費版（每周38元起）可生成更高質素內容，並享用AI整合、校對、點列的功能。Whisper Transcription提供錄音功能，讓用戶在開會時錄音，會議後可將內容轉換文字，生成會議紀錄。【Whisper Transcription使用教學】

測試結果：

．生成需時僅約一分半鐘

．可選擇導出檔案格式，如TXT和SRT等

．可拉動時間軸到特定句子，再播放錄音

．有錯字，如將「哈密瓜」變成「蝦密瓜」、「欖球」變「籃球」等

．有時可分辨不同講者身分，惟大部分都未有標示

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